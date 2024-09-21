Предполагается, что один из них получит портативная версия будущей игровой системы

Вскоре после того, как Sony представила PlayStation 5 Pro, авторитетный информатор заявил, что для следующей консоли PlayStation 6 разрабатываются два чипсета. Инсайдер KeplerL2 предположил, что один из чипов может быть использован для полноценной консоли, в то время как другой может быть предназначен для новой портативной PlayStation.

Первоначально информация была опубликована на форуме NEOgaf в теме о ценах на PS6, но вскоре была выделена в отдельную ветку обсуждения. Сообщение привлекло значительное внимание геймеров, некоторые из которых предположили, что слух о двух процессорах может указывать на стратегию двух консолей, похожую на Xbox Series X|S. Другие задавались вопросом, будет ли Sony использовать второй чип для выпуска тонкой модели по более низкой цене.

KeplerL2 не раскрыл никаких дополнительных подробностей о PS6, но предположил, что если Sony действительно разрабатывает две разные модели, работающие на отдельных чипах, то по крайней мере одна из них может быть относительно доступной. До выхода PlayStation 6 еще много времени, поэтому пока неизвестно, будет ли она представлена несколькими моделями по разным ценам или Sony действительно работает над портативной версией, чтобы конкурировать с Nintendo Switch.

На данный момент о PS6 известно немного, но недавно Reuters предположил, что консоль следующего поколения от Sony будет работать на процессоре AMD. Сообщается, что японский технологический гигант вел переговоры и с Intel, и AMD о чипе PS6, но AMD выиграла контракт в 2022 году. В сообщении также отмечается, что Intel отказалась от сделки в первую очередь потому, что не смогла достичь соглашения с Sony о разделе прибыли.

Еще одним фактором отказа Intel стало настойчивое требование Sony об обратной совместимости с предыдущими версиями PlayStation. Сообщается, что Intel посчитала реализацию обратной совместимости слишком затратной, которая потребует значительного объема инженерных ресурсов, учитывая, что последние несколько поколений PlayStation использовали чипы AMD.

Напомню, что Sony недавно представила модель PlayStation 5 Pro за 700 долларов. Предварительные заказы на новую консоль стартуют 26 сентября, а официальный запуск запланирован на 7 ноября.