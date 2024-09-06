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AMD готовит к выходу процессоры Ryzen Z2 Extreme
AMD Ryzen Z2 Extreme для карманных компьютеров выйдут в начале 2025 года

 Во время проведения сессии вопросов и ответов на выставке IFA 2024 компания AMD сообщила, что следующее поколение ее игрового процессора Ryzen для портативных устройств под названием AMD Ryzen Z2 Extreme выйдет в начале следующего года. Ryzen Z2 Extreme является преемником текущего процессора AMD Z1 Extreme, на котором работают такие консоли, как ROG Ally X и Legion Go.

 Один из представителей AMD сказал: «Итак, сегодня на рынке есть наши Ryzen Z1 Extreme и Z1, верно? Z2 находится в разработке. Мы работаем над этим с рядом партнеров в экосистеме OEM, и он, вероятно, выйдет на рынок в начале 2025 года».

 Помимо обычного повышения производительности между поколениями, Z2 Extreme также получит более высокую энергоэффективность, что может привести к увеличению срока службы батареи для следующего поколения консолей, потенциально позволяя им работать до трех часов на одной зарядке при запуске графически насыщенных игр. Старший вице-президент и генеральный менеджер AMD по вычислениям и графике Джек Хюинх, в частности, сказал, что он хотел бы играть в игры AAA, такие как Black Myth: Wukong, в течение трех часов на портативном устройстве при питании от батареи вместо обычных 45 минут, которые есть у большинства портативных ПК текущего поколения.

 Также есть новости о том, что Ryzen Z2 Extreme может получить некоторые функции ИИ, особенно с учетом того, что новейшие мобильные чипы от AMD и Intel, а именно AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V делают ставку на ИИ и получат поддержку Copilot+ от Microsoft. Если это так, то есть вероятность, что игровые портативные консоли для ПК следующего поколения также получат такую поддержку.

 Хотя такая информация появилась, пока неизвестна никакая конкретная информация о Z2 Extreme. Однако, учитывая, что компания только что выпустила чипы серии Ryzen AI 300 с ядрами Zen 5, интегрированными графическими процессорами RDNA 3.5 и движком XDNA 2, процессор Ryzen Z2 Extreme также может иметь схожие характеристики, но в немного урезанном виде.

 Если AMD сможет выполнить то, что обещала во время сессии вопросов и ответов, то Ryzen Z2 Extreme потенциально может значительно улучшить следующее поколение игровых портативных консолей. Возможно, что первые подробности о будущих процессорах и устройствах на их основе появятся на мероприятии CES 2025 в начале следующего года.

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Источник: tomshardware.com
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