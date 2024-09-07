Арена восьми графических процессоров Nvidia A100 составляет 6 долларов в час

Несмотря на экспортные ограничения США, графические процессоры Nvidia остаются доступными в Китае через облачные сервисы. Согласно сообщению Financial Times, такой доступ к вычислительным мощностям дешевле, чем в США. Четыре небольших китайских поставщика предлагают 8-процессорные серверы Nvidia A100 примерно на 40% дешевле, чем американские поставщики при почасовой оплате. Financial Times считает, что доступность этих графических процессоров указывает на широко распространенную контрабанду и устойчивый рынок перепродажи в Китае.

Китайские поставщики облачных услуг взимают значительно более низкую плату за аренду серверов на базе чипов Nvidia AI. Небольшие компании в Китае взимают около 6 долларов в час за серверы, использующие восемь графических процессоров Nvidia A100, в то время как аналогичные услуги в США стоят около 10 долларов в час. Эта разница в ценах отражает достаточные поставки этих графических процессоров в Китай, несмотря на усилия США по ограничению их распространения.

В то время как небольшие поставщики в Китае могут предлагать конкурентоспособные цены, используя эти контрабандные графические процессоры Nvidia, более крупные компании, такие как Alibaba и ByteDance, устанавливают более высокие ставки. Эти крупные игроки, сосредоточенные на соблюдении требований, избегают использования незаконно полученных графических процессоров. Их цены на серверы на базе Nvidia имеют повышенную стоимость от двух до четырех раз по сравнению с ценами более мелких фирм.

Графические процессоры искусственного интеллекта Nvidia, в частности модели A100 и H100, были ограничены для прямого экспорта в Китай с октября 2022 года, поэтому Nvidia выпустила графические процессоры A800 и H800 с меньшей мощностью, чтобы предотвратить создание высокопроизводительных суперкомпьютеров на основе этих графических процессоров. Затем в октябре 2023 года США ограничили продажи уже A800 и H800 китайским компаниям. Тем не менее, как показывает отчет Financial Times, в стране много таких графических процессоров.

A100 от Nvidia открыто продается на китайских платформах, таких как Taobao и Xiaohongshu, часто с небольшими наценками от предлагаемых цен за пределами Китая. На рынке электроники Хуацянбэй в Шэньчжэне графические процессоры H100 для ИИ и HPC продаются по ценам от 23000 до 30000 долларов США. Это немного выше официальной цены Nvidia в 20000–23000 долларов США для этих графических процессоров.

Графические процессоры A100 и H100 от Nvidia часто ввозятся в Китай из таких стран, как Япония, Малайзия и Индонезия, а Гонконг выступает в качестве ключевого транзитного узла. Компании находят различные способы обойти экспортные правила США. Например, китайские фирмы могут создавать новые предприятия в таких странах, как Япония или Малайзия, чтобы приобретать графические процессоры Nvidia и затем переправлять их обратно в Китай.

Контрабандисты даже уничтожали серийные номера на графических процессорах, чтобы избежать их идентификации, что подрывает усилия США по контролю использования Китаем передовых технологий.

Nvidia заявляет, что старается соблюдать экспортные ограничения, но признает, что не может отслеживать продажи своих продуктов на вторичном рынке.