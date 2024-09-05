Младший представитель линейки X3D теперь стал доступен в Германии по цене 329 евро

Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D для игровых ПК среднего класса больше не будет эксклюзивным для рынка США и ритейлера MicroCenter. Как заметил Андреас Шиллинг, процессор теперь доступен и в Германии. Но, как и в США, он станет доступен только на MindFactory.

Процессор AMD Ryzen 5 7600X3D создан для обеспечения хорошей производительности в играх, но при должен был стать доступным. Процессор оснащен шестью ядрами на архитектуре Zen 4 и работает на частоте от 4,1 до 4,7 ГГц. Ключевой особенностью чипа является кэш L3 объемом 96 МБ, что значительно превышает 32 МБ L3, установленных в оригинальном Ryzen 5 7600X, который предназначен для повышения однопоточной производительности в целом и игровой производительности в частности, делая его привлекательным выбором для экономных пользователей.

Процессор Ryzen 5 7600X3D имеет 24 линии PCIe Gen5, TDP 65 Вт и полностью совместим с материнскими платами AM5, использующими чипсеты A620, B650, B650E, X670 и X670E. Несмотря на то, что память может быть разогнана, сам процессор имеет заблокированный множитель, что затрудняет разгон ядра по сравнению с разблокированными моделями. Однако некоторые производители материнских плат предлагают обновления BIOS, которые позволяют незначительно повысить производительность по крайней мере некоторых процессоров линейки X3D.

В Германии процессор AMD Ryzen 5 7600X3D стоит 329 евро (около 365 долларов с НДС), что значительно больше по сравнению с процессором Ryzen 5 7600X, который стоит 192 евро (213 долларов). Последний имеет более высокие тактовые частоты от 4,7 до 5,3 ГГц, разблокированный множитель, позволяющий производить разгон, и более высокий TDP в 105 Вт против 65 Вт у новинки. Тем не менее большой кэш Ryzen 5 7600X3D, скорее всего, обеспечит более высокую игровую производительность по сравнению с обычным Ryzen 5 7600X.

Примечательно, что хотя MindFactory также работает в Австрии, Ryzen 5 7600X3D в Австрии не предлагается, сохраняя эксклюзивность для Германии. Пока неясно, расширит ли ритейлер в конечном итоге доступность процессора в Австрии или AMD выберет другого розничного продавца для продажи этого процессора в других странах.