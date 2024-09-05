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NVIDIA закончит разработку GeForce RTX 5090 и RTX 5080 в сентябре
Также есть информация, что к выпуску готовятся варианты карт RTX 5000D для китайского рынка

 Компания NVIDIA близка к завершению разработки своих видеокарт следующего поколения GeForce RTX 5090 и RTX 5080 "Blackwell". Источники, близкие к BenchLife, сообщают, что NVIDIA планирует в сентябре официально доработать технические характеристики обеих моделей. Этот график намекает на возможную презентацию ускорителей на выставке CES 2025, а вскоре после этого новинки должны поступить в продажу. По слухам, флагманская модель GeForce RTX 5090 может похвастаться ошеломляющей мощностью в 550 Вт, что на 22% больше, чем у её предшественника, RTX 4090. Что касается модели RTX 5080, то ожидается, что её мощность составит 350 Вт, что на 9,3% больше, чем у текущей карты RTX 4080. Интересно, что NVIDIA, судя по всему, разрабатывает также модификации GeForce RTX 5090D GeForce RTX 5080D, которые, вероятно, предназначены для китайского рынка в соответствии с экспортными правилами США.

 Что касается производительности, то предполагается, что карта RTX 5090 будет оснащена 24576 ядрами CUDA в паре с 512-разрядной памятью GDDR7, а модель RTX 5080, хотя и менее мощная, все же будет оснащена 10752 ядрами CUDA и 256-битной памятью GDDR7. Поскольку NVIDIA готовится к выпуску этих видеокарт, ходят слухи, что RTX 4090D может быть снята с производства к декабрю 2024 года, что откроет простор для ее преемницы. Интересно посмотреть, как будет решаться вопрос с энергопотреблением и будут ли эти видеокарты эффективно работать с более мощным тепловым пакетом. По некоторым слухам, мощность RTX 5090 при максимальной загрузке может достигать 600 Вт, в то время как для RTX 5080 это значение может составить 400 Вт. Однако пока это всего лишь слухи. Как всегда, до тех пор, пока NVIDIA не сделает официального анонса, к ним следует относиться с долей недоверия.

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Источник: techpowerup.com
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