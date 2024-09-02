Новинка прошла все необходимые серитификационные мероприятия и готова к запуску

Samsung собирается вскоре представить долгожданную модель Galaxy S24 FE. Этот телефон является грядущим бюджетным флагманом компании. По мере приближения официального релиза Galaxy S24 FE появился в новых сертификатах, которые намекают на его скорый запуск и даже предлагают реальный взгляд на будущее устройство.

Американский вариант Galaxy S24 FE южнокорейского технологического гиганта был замечен на платформе Bluetooth SIG в прошлом месяце. Теперь та же американская версия с номером модели SM-S72U посетила сертификацию FCC, как сообщает 91Mobiles. Просматривая онлайн-базу данных, видно, что Galaxy S24 FE поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц), NFC, Bluetooth и подключение к сетям 5G.

Сертификационная платформа также подтвердила поддержку обратной беспроводной зарядки мощностью до 9 Вт. Это также означает, что смартфон поддерживает беспроводную зарядку. Кроме того, можно увидеть живые изображения Galaxy S24 FE от Samsung, демонстрирующие плоский дисплей с закругленными углами.

Предстоящий бюджетный флагманский смартфон Samsung также прошел сертификацию TDRA и TUV Rheinland. В базе данных TRDA телефон был замечен с номером модели SM-S721B/DS, где DS означает поддержку двух SIM-карт. В свою очередь TUV Rheinland сертифицировал смартфон в семи моделях, а именно SM-S721B/DS, SM-S721B, SM-S721N, SM-S721Q, SM-S721U, SM-S721W, SM-S7210. Они, вероятно, относятся к моделям для разных рынков. Подтверждено, что телефон будет выпущен с проводной быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Сообщается, что предстоящий Galaxy S24 FE от Samsung оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем, который может похвастаться частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. За работу смартфона отвечает собственный чипсет компании Exynos 2400e. Объем оперативной памяти новинки составит не менее чем 8 ГБ. Ожидается, что аккумулятор емкостью 4565 мАч будет отвечать за автономность этого устройства, и, скорее всего, смартфон будет работать на базе ОС Android 14 с пользовательской оболочкой OneUI из коробки. Что касается оптики, то задний модуль камер получит 50-мегапиксельную тройную камеру, а в качестве фронтальной камеры будет использоваться 10-мегапиксельный датчик.