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Смартфон с тройным экраном от Huawei выходит 9 сентября
Несмотря на столь близкую даты премьеры, о характеристиках устройства ничего неизвестно

 В настоящее время всё более популярными у пользователей становятся складные смартфоны. Но обычными моделями уже никого не удивишь. Теперь производители собираются наладить производство дважды складывающихся смартфонов. Одним из таких производителей станет компания Huawei, которая хочет выпустить первый в мире подобный умный телефон, если её не опередит Tecno, первой представившая прототип подобного устройства.

 В сеть просочилось несколько реальных изображений телефона от Huawei, вероятно, это было сделано намеренно, чтобы поднять шумиху и вызвать интерес у обывателей. Теперь компания подтвердила дату запуска смартфона.

 Новинка будет представлена на специальном мероприятии в Китае 9 сентября. Кстати, в это же время Apple планирует представить линейку iPhone 16. Выбор времени Huawei не кажется случайным, и очевидно, что компания хочет отнять у Apple часть внимания пользователей, по крайней мере, на своем внутреннем рынке.

 К сожалению, характеристики первого складного телефона Huawei были тщательно скрываемым секретом. Его модули камеры являются стандартными для Huawei, и выполнены с круглым дизайном и заметно толстым корпусом. Скорее всего новинка от Huawei будет работать на собственном чипсете серии Kirin, вероятно, Kirin 9010 или его модификации. В качестве альтернативы смартфон также может использовать предположительно 5-нм процессор Kirin 9100, который, как говорят, будет работать на одном уровне со Snapdragon 8 Gen 1.

#смартфоны #huawei #tecno #складные смартфоны #смартфоны huawei
Источник: notebookcheck.net
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