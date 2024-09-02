Несмотря на столь близкую даты премьеры, о характеристиках устройства ничего неизвестно

В настоящее время всё более популярными у пользователей становятся складные смартфоны. Но обычными моделями уже никого не удивишь. Теперь производители собираются наладить производство дважды складывающихся смартфонов. Одним из таких производителей станет компания Huawei, которая хочет выпустить первый в мире подобный умный телефон, если её не опередит Tecno, первой представившая прототип подобного устройства.

В сеть просочилось несколько реальных изображений телефона от Huawei, вероятно, это было сделано намеренно, чтобы поднять шумиху и вызвать интерес у обывателей. Теперь компания подтвердила дату запуска смартфона.

Новинка будет представлена на специальном мероприятии в Китае 9 сентября. Кстати, в это же время Apple планирует представить линейку iPhone 16. Выбор времени Huawei не кажется случайным, и очевидно, что компания хочет отнять у Apple часть внимания пользователей, по крайней мере, на своем внутреннем рынке.

К сожалению, характеристики первого складного телефона Huawei были тщательно скрываемым секретом. Его модули камеры являются стандартными для Huawei, и выполнены с круглым дизайном и заметно толстым корпусом. Скорее всего новинка от Huawei будет работать на собственном чипсете серии Kirin, вероятно, Kirin 9010 или его модификации. В качестве альтернативы смартфон также может использовать предположительно 5-нм процессор Kirin 9100, который, как говорят, будет работать на одном уровне со Snapdragon 8 Gen 1.