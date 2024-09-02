Производиться процессоры будут на собственных фабриках по 1,8-нм техпроцессу

Процессоры Intel под кодовым названием Panther Lake могут иметь решающее значение для финансовой стабилизации Intel, поскольку они будут производиться на собственных фабриках компании, что очень важно в сложившейся трудной ситуации.

Некоторые спецификации, попавшие в сеть через инсайдера Jaykihn, который нашел записи Coreboot процессоров Intel Panther Lake, возможно, являются не столь впечатляющими, как некоторые надеялись.

Как и ожидалось, линейка Panther Lake от Intel будет иметь четыре различные конфигурации (технически их три, но одна из них — версия HX с более высокими тактовыми частотами и, следовательно, базовой мощностью процессора 45 Вт), каждая из которых включает четыре высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных ядра, если эти данные верны. Количество ядер эффективности будет варьироваться в зависимости от конкретного процессора.

Согласно записям Coreboot, ожидается процессор Panther Lake-U с четырьмя высокопроизводительными ядрами и четырьмя ядрами со сверхнизким энергопотреблением, но с отсутствующими ядрами эффективности. Эти процессоры будут нацелены на тонкие и легкие ноутбуки, поскольку, согласно этим данным, они имеют ограничение мощности в 15 Вт.

Для пользователей, которым требуется максимальная производительность, будут выпущены процессоры Panther Lake с четырьмя высокопроизводительными ядрами, восемью энергоэффективными ядрами и четырьмя маломощными ядрами. Ожидается, что они будут иметь базовую мощность процессора 45 Вт, и если данные верны, то нацелены они на игровые ноутбуки более высокого класса. Таким образом, в общей сложности данные модели получат до 16 ядер.

Для Intel линейка Panther Lake является важной ступенью. Она будет производиться внутри компании с использованием перспективного технологического процесса 18A (класс 1,8 нм) и, следовательно, будет менее затратным для Intel с точки зрения производства по сравнению с процессорами под кодовыми названиями Lunar Lake и Arrow Lake.

С точки зрения аппаратного обеспечения и производства чипов, процессоры Intel Panther Lake-U/H спроектированы с использованием архитектуры с несколькими кристаллами. Они будут включать в себя три активных кристалла: один для вычислительных задач, другой для графики и концентратор подключения к платформе (PCD). Кроме того, будут установлены две пассивные матрицы, которые обеспечивают конструктивную поддержку для повышения жесткости.

Хотя точные производственные процессы для этих процессоров официально не раскрыты, вычислительный кристалл, скорее всего, будет построен с использованием технологического процесса Intel 18A, который находится в диапазоне 1,8 нм. Кроме того, ожидается, что Intel будет производить компоненты и упаковывать в корпус в Соединенных Штатах. Однако эти подробности в настоящее время являются предположительными и пока официально не подтверждены.