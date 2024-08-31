Два устройства серии уже появились базе данных IMEI

ZTE продолжает усиливать конкуренцию на рынке с новыми флагманскими смартфонами. Компания начала работу над игровой серией Red Magic 10. Портал Gizmochina обнаружил новые Red Magic 10 Pro и Red Magic 10S Pro в базе данных IMEI. Ожидается, что первая из этих моделей будет выпущена уже в этом году. Сообщается, что Red Magic 10 Pro и Red Magic 10S Pro в базе данных IMEI. Эти смартфоны будут оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Новые Red Magic 10 Pro и 10S Pro будут иметь номер модели NX789J. Однако никакой другой информации об этих смартфонах, кроме номера модели, пока нет. Ожидается, что серия Red Magic 10 предложит несколько улучшений по сравнению с текущей серией Red Magic 9.

Напомню, что предыдущие модели Red Magic 9 Pro и 9S Pro были оснащены 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельной основной камерой и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Red Magic 9 Pro работал на чипсете Snapdragon 8 Gen 3, а Red Magic 9S Pro имел разогнанный чипсет Snapdragon 8 Gen 3, который аналогичен версии Snapdragon 8 Gen 3 для смартфонов Samsung Galaxy S.

В новой серии Red Magic 10 Pro будет оснащен будущим чипсетом Snapdragon 8 Gen 4, а Red Magic 10S Pro, вероятно, получит уже разогнанную версию этого чипсета. Эти обновления указывают на то, что серия Red Magic 10 от ZTE будет предлагать более высокую производительность и инновационные функции по сравнению с предыдущей серией. Однако подробные характеристики Red Magic 10 Pro и 10S Pro остаются в тайне.

Официальная дата запуска Red Magic 10 Pro и 10S Pro также пока не объявлена. Ожидается, что новые модели привлекут к себе внимание и установят новые стандарты на рынке игровых смартфонов.