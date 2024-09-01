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AMD готовит третий графический процессор Navi 44 XL в линейке RDNA 4
Третий GPU на базе архитектуры RDNA 4 был замечен в отгрузочной документации

 Похоже, AMD приближается к официальному анонсу своего нового поколения дискретных графических процессоров на архитектуре RDNA 4, которые будут конкурировать с лучшими существующими видеокартами. Сначала в сети появились бенчмарки для предположительно более высокопроизводительного GPU Navi 48, а теперь пользователь Olrak29 заметил процессор Navi 44 XL в отгрузочной декларации. Оба чипа ранее были отмечены в программном пакете AMD ROCm с открытым исходным кодом.

 AMD держит за семью печатями любую информацию, касающуюся будущих видеокарт серии Radeon RX 8000. То немногое, что сейчас известно о видеокартах на базе RDNA 4, приводит к предположениям, что AMD выпустит модели RX 8000 только на основе двух графических процессоров, по крайней мере, на начальном этапе. Только совсем недавно в Geekbench начали появляться утечки тестов графического процессора Navi 48, которые, вероятно, проводились внутри компании или у её партнеров для определения базового уровня производительности первых инженерных образцов.

 Конечно, появление Navi 44 XL в отгрузочной декларации не обязательно означает, что AMD выпустит новые карты в ближайшее время. Утечка не содержит каких либо технических подробностей. В ней указан лишь код таможенной классификации HS, дата и описание товара.

 На данный момент неизвестно происхождение груза, его пункт назначения или кому он доставляется. Но эта поставка может быть отправлена с завода инженерам AMD. Неудивительно, если вскоре появятся тесты Navi 44 XL.

 Напомню, что AMD, согласно слухам, отказалась от планов по созданию высокопроизводительной видеокарты в серии RX 8000, которая использовала бы графический процессор Navi 41. Это может означать, что AMD решила выделить больше своих ресурсов на выпуск устройств для стремительно расширяющегося рынка искусственного интеллекта. Игровое подразделение компании показывает не очень позитивную картину, а продажи графических процессоров для ИИ могут принести гораздо больше денег, чем высокопроизводительная игровая видеокарта.

 Подтверждено, что Navi 48 XTX и Navi 44 XL все еще находятся в разработке. Предположительно, Navi 48 XTX будет видеокартой среднего класса, в то время как Navi 44 XL появится в бюджетных моделях серии видеокарт RDNA 4. Известный инсайдер Golden Pig Upgrade недавно предположил, что RDNA4 будет следовать по пути RDNA1 по позиционированию, уступая флагманский сегмент главному конкуренту.

 Слухи и утечки указывают на официальный анонс серии Radeon RX 8000 на выставке CES 2025 в январе. Говорят, что AMD сначала выпустит дискретные видеокарты с использованием графического процессора Navi 48, а бюджетные модели на базе Navi 44 XL не будут выпущены до второго квартала 2025 года.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna #rdna 4 #rx 8000 #navi 48 #navi 44 #navi 44 xl
Источник: tomshardware.com
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