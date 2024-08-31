NVIDIA GeForce 256 считается первым в мире графическим процессором в современном понимании

31 августа 1999 года NVIDIA анонсировала графический процессор GeForce 256, который был выпущен 11 октября того же года. Этот продукт, представленный в качестве первого в мире GPU, значительно изменил компьютерный рынок. GPU - это сокращение от Graphics Processing Unit.

Революционное влияние GeForce 256 стало результатом интеграции функций преобразования и освещения (T&L) непосредственно в GPU. Ранее эти вычисления обрабатывались центральным процессором или требовали специального оборудования. Переместив блок T&L в GPU, NVIDIA снизила затраты и повысила производительность по сравнению с традиционными 3D-ускорителями. Этот архитектурный скачок позволил NVIDIA превзойти конкурентов и предшественников с помощью программного обеспечения, оптимизированного для этой технологии.

По словам соучредителя Криса Малаховски в 2008 году, на момент выпуска NVIDIA столкнулась с конкуренцией со стороны 35 других компаний. Хотя некоторые конкуренты были приобретены NVIDIA или не смогли угнаться за ней, только AMD выдержала интенсивную конкуренцию. Сегодня рынок графических процессоров расширился. Intel, AMD, Qualcomm и NVIDIA конкурируют за разработку самых передовых архитектур для различных приложений. На данный момент NVIDIA является явным лидером в сегменте энтузиастов.

Графические процессоры значительно эволюционировали с момента появления GeForce 256, теперь они оснащены мощным оборудованием для кодирования видео, выделенными блоками трассировки лучей и тензорными ядрами. Они играют решающую роль в играх, профессиональной визуализации, рендеринге, облачной потоковой передаче, вычислениях, криптовалюте и быстрорастущей области генеративного ИИ. Эта тенденция, вероятно, продолжится, и в будущем будут добавлены дополнительные блоки аппаратного ускорения.

GeForce 256 имела память SDR, но позже была обновлена для поддержки DDR. GeForce 256 поддерживал DirectX 7.0 и был преемником серии RIVA TNT2. Это было одночиповое решение, способное обрабатывать 10 миллионов полигонов в секунду и включающее 23 миллиона транзисторов, что очень незначительно по сравнению с современным топовым графическом процессоре AD102 в GeForce RTX 4090. За 25 лет количество транзисторов графического процессора увеличилось в 3300 раз.