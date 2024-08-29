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goldas
Vivo X200 может получить аккумулятор емкостью до 6500 мАч
Такая емкость имеет отрицательную сторону в виде пониженной скорости зарядки

 В настоящее время предполагается, что бренд Vivo оснастит свои будущие Android-смартфоны премиум-класса новыми кремниево-анодными батареями ранее невиданной емкости, такой как 6500 мАч в Vivo X200 Pro. Устройство также должно дебютировать с новой флагманской однокристальной системой Dimensity 9400 от Mediatek, как и обычный вариант Vivo X200.

 Один из этих телефонов предположительно был добавлен в записи регулятора безопасности 3C под названием Vivo V2415A. Если это так, то новая сертификация демонстрирует главный недостаток якобы масштабной модернизации батареи, а именно более медленную зарядку.

 Смартфон V2415A поддерживает мощность зарядки 90 Вт, тогда как текущая модель Vivo X100 может заряжаться со скоростью до 120 Вт. Опять же, по данным инсайдера Digital Chat Station, Vivo X200 также сможет поддерживать беспроводную зарядку, но мощностью менее 50 Вт, поддерживаемую моделью Vivo X100 Pro.

 Об обычном Vivo X200 пока больше ничего не известно, хотя Digital Chat Station смутно намекает, что Vivo X200 Pro будет иметь ту же обновленную камеру, что и новый Y300 Pro от Vivo, хотя последний является смартфоном среднего класса.

 Модель X200, скорее всего, будет создана в сотрудничестве с Zeiss и получит более высокие аппаратные характеристики камеры, например, перископический зум-объектив с улучшенными возможностями съемки при слабом освещении.

#смартфоны #vivo #vivo x100 #vivo x100 pro #смартфоны vivo #vivo x200 pro #vivo x200
Источник: notebookcheck.net
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