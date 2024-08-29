Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Motorola представила смартфон Edge 50 Neo
Новый Motorola Edge 50 Neo получил LTPO POLED дисплей яркостью 3000 нит и камеру Sony LYTIA 700C

 Motorola официально представила Edge 50 Neo, хотя пока только в Еврозоне и Великобритании. Сразу стоит отметить, что Edge 50 Neo расширяет серию Edge 50 до пяти устройств после четырех других моделей, представленных с начала этого года: Edge 50, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra.

 Новый Edge 50 Neo будет располагаться между моделями Edge 50 Fusion и Edge 50 Pro в линейке продуктов компании. Бренд Motorola намерена продавать Edge 50 Neo за 499,99 евро в Еврозоне и 449,99 фунтов стерлингов в Великобритании, что делает устройство на 100 фунтов дороже, чем рекомендуемая розничная цена модели Edge 50 Fusion, и на 150 фунтов дешевле, чем Edge 50 Pro, без учета каких-либо дополнительных скидок.

 Как и ожидалось, Motorola будет продавать Edge 50 Neo в четырех цветах Pantone, которые последний описывает как Grisaille, Latte, Nautical Blue и Poinciana. Кроме того, похоже, что Motorola будет предлагать телефон только с 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти, по крайней мере, в Великобритании. Кроме того, основой Edge 50 Neo станет однокристальная система Dimensity 7300 от Mediatek, которая входит в состав Razr 50.

 Вдобавок ко всему, Motorola установила аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и проводной зарядки мощностью 68 Вт, а также 6,4-дюймовый дисплей LTPO pOLED с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Что касается фотографических возможностей, то Edge 50 Neo оснащен следующими камерами: основной разрешением 50 МП с датчиком Sony LYTIA 700C с поддержкой OIS, сверхширокоугольной разрешением 13 МП с углом обзора 120° и функцией макросъемки, а также телеобъективом разрешением 10 МП с 3-кратный оптическим увеличением и OIS.

#motorola #moto edge 50 #moto edge 50 pro #moto edge 50 ultra #moto edge 50 neo
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Стали известны характеристики неизвестного смартфона Motorola с номером XT2409-5
Motorola представила Moto G45 по цене от $130
Смартфон Moto S50 прошёл тестирование на Geekbench с процессором Dimensity 7300
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
2
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
2
POCO F7 может выйти до конца года
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
10
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Huawei представила умные часы Watch GT 5
1
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
15
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
+
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
3

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
65
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
42
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
36
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
8

Сейчас обсуждают

Gamandril
22:23
Ага, смешно. Я вот даже не разгоняю - 4800 МГц хватает, хотя выше 5200 модули не еду - одна из планок на Микронах. 4 по 16 Гб - пока не жалуюсь. Игры все идут без влияния скорости памяти. Но это я опя...
SK hynix разрабатывает первые в мире чипы DDR5 по технологии 1c
ДУ50
22:21
На себя-то посмотри– такой же клоун, иди к мужу в постель и плачься там.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Dark_Cloud
22:20
Дед Бордель опять прием галоперидола пропустил айяйяй куда только санитары смотрят
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
ДУ50
22:19
Ты чего такой борзый пидорок, заканчивай свои высеры калякать, нормальным людям они не нужны, на дошик перевести.
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Китя
22:18
Ты же Bublik1 твоя тема гонимая. а если цены не подорожают даешь свое очко.
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
l33t_h4x00r
22:11
Да я как бы живу "там" , электричество вообще бывало до 3-5 раз дорожало. бензин в 2 раза , газ от 170% до 250% ,масло сливочное почти в 2 раза , растительное в 2 раза , сладости на 50-70% ну и осталь...
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
l33t_h4x00r
22:05
да не в этом дело, на старые карты могут забить и не оптимизировать под них ничего , так же как и новые карты могут в старых играх не в полную силу работать... Карты за 6 лет могут например быть в 3 ...
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Gamandril
22:05
А если серьезно, то какого хрена? У нас что будут преподавать цигун или еще какие практики? А японскому языку я не могу учиться у японца или японки? Или может киберспорт уже преподают? Где гарантия чт...
В России планируют ужесточить требования к блогерам, ведущим образовательные курсы
Dark_Cloud
22:03
Че-то ложь как будто да, блохер? ложь? где здесь фоллаут, доступный пользователям Windows? опять врешь, нарколыга? поиск по слову fallout в EGS результатов не выдает может быть, вы все же попуститесь...
В Epic Games Store началась новая глобальная раздача бесплатных игр — среди них Fallout Classic
Gamandril
21:50
О, интересно будет посмотреть на государственных секс коучей для пикаперов. А всем остальным вообще ничего нового говорить нельзя будет потому что это как бы обучение получается, да? Конечно, только т...
В России планируют ужесточить требования к блогерам, ведущим образовательные курсы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем