Новый Motorola Edge 50 Neo получил LTPO POLED дисплей яркостью 3000 нит и камеру Sony LYTIA 700C

Motorola официально представила Edge 50 Neo, хотя пока только в Еврозоне и Великобритании. Сразу стоит отметить, что Edge 50 Neo расширяет серию Edge 50 до пяти устройств после четырех других моделей, представленных с начала этого года: Edge 50, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra.

Новый Edge 50 Neo будет располагаться между моделями Edge 50 Fusion и Edge 50 Pro в линейке продуктов компании. Бренд Motorola намерена продавать Edge 50 Neo за 499,99 евро в Еврозоне и 449,99 фунтов стерлингов в Великобритании, что делает устройство на 100 фунтов дороже, чем рекомендуемая розничная цена модели Edge 50 Fusion, и на 150 фунтов дешевле, чем Edge 50 Pro, без учета каких-либо дополнительных скидок.

Как и ожидалось, Motorola будет продавать Edge 50 Neo в четырех цветах Pantone, которые последний описывает как Grisaille, Latte, Nautical Blue и Poinciana. Кроме того, похоже, что Motorola будет предлагать телефон только с 512 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти, по крайней мере, в Великобритании. Кроме того, основой Edge 50 Neo станет однокристальная система Dimensity 7300 от Mediatek, которая входит в состав Razr 50.

Вдобавок ко всему, Motorola установила аккумулятор емкостью 4310 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт и проводной зарядки мощностью 68 Вт, а также 6,4-дюймовый дисплей LTPO pOLED с разрешением 1220p, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. Что касается фотографических возможностей, то Edge 50 Neo оснащен следующими камерами: основной разрешением 50 МП с датчиком Sony LYTIA 700C с поддержкой OIS, сверхширокоугольной разрешением 13 МП с углом обзора 120° и функцией макросъемки, а также телеобъективом разрешением 10 МП с 3-кратный оптическим увеличением и OIS.