Новая плата оснащена мощной системой питания с поддержкой будущих видеокарт RTX 50 от Nvidia

Компания MSI готовится выпустить свою самую совершенную материнскую плату для платформы AM5 на сегодняшний день, а именно модель MEG X870E GODLIKE. Эта флагманская плата разработана для поддержки процессоров AMD серии Ryzen 9000 и более поздних версий. MSI MEG X870E GODLIKE может похвастаться наличием мощнейшей 28-фазной подсистемой подачи питания с силовыми каскадами 110 А, превосходящей возможности своей предшественницы. Эта надежная конструкция блока VRM обеспечивает стабильное питание даже для самых требовательных сценариев использования процессоров следующего поколения. Форм-фактор материнской платы E-ATX обеспечивает достаточно места для оснащения ее множеством возможностей и функций, включая поддержку памяти DDR5 со скоростью более 8000 МТ/с и емкостью до 256 ГБ. Возможности подключения являются сильной стороной этой материнской платы, оснащенной восемью портами USB Type-C с различной скоростью до 40 Гбит/с. Варианты хранения включают пять слотов M.2: два PCIe Gen 5 и три Gen 4, а также четыре порта SATA III.

Для графической карты плата предлагает два слота PCIe Gen 5.0. MSI также включила несколько удобных для пользователя функций, таких как механизмы подключения EZ M.2 и PCIe, что позволяет устанавливать и извлекать компоненты простым движением руки. Слоты M.2 оснащены радиаторами Shield Frozr от MSI, обеспечивающими оптимальную теплоотдачу для твердотельных накопителей NVMe. Возможно, самым интригующим является включение дополнительного 8-контактного разъема питания, специально разработанного для поддержки будущих конфигураций из нескольких видеокарт, таких как ожидаемая серия RTX 50 Blackwell от NVIDIA. Хотя подробности о ценах еще неизвестны, ожидается, что плата MEG X870E GODLIKE будет иметь соответствующую премиальную цену, отражающую ее статус высшего уровня в линейке MSI. Благодаря высококлассной системе подачи питания эта материнская плата будет интересна оверклокерам, и пользователям, планирующим перейти на графические ускорители серии RTX 50 следующего поколения. Время выхода материнской платы в продажу также неизвестна на момент написания данной новостной статьи.