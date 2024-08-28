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MSI готовит материнскую плату X870E GODLIKE для процессоров AMD AM5
Новая плата оснащена мощной системой питания с поддержкой будущих видеокарт RTX 50 от Nvidia

 Компания MSI готовится выпустить свою самую совершенную материнскую плату для платформы AM5 на сегодняшний день, а именно модель MEG X870E GODLIKE. Эта флагманская плата разработана для поддержки процессоров AMD серии Ryzen 9000 и более поздних версий. MSI MEG X870E GODLIKE может похвастаться наличием мощнейшей 28-фазной подсистемой подачи питания с силовыми каскадами 110 А, превосходящей возможности своей предшественницы. Эта надежная конструкция блока VRM обеспечивает стабильное питание даже для самых требовательных сценариев использования процессоров следующего поколения. Форм-фактор материнской платы E-ATX обеспечивает достаточно места для оснащения ее множеством возможностей и функций, включая поддержку памяти DDR5 со скоростью более 8000 МТ/с и емкостью до 256 ГБ. Возможности подключения являются сильной стороной этой материнской платы, оснащенной восемью портами USB Type-C с различной скоростью до 40 Гбит/с. Варианты хранения включают пять слотов M.2: два PCIe Gen 5 и три Gen 4, а также четыре порта SATA III.

 Для графической карты плата предлагает два слота PCIe Gen 5.0. MSI также включила несколько удобных для пользователя функций, таких как механизмы подключения EZ M.2 и PCIe, что позволяет устанавливать и извлекать компоненты простым движением руки. Слоты M.2 оснащены радиаторами Shield Frozr от MSI, обеспечивающими оптимальную теплоотдачу для твердотельных накопителей NVMe. Возможно, самым интригующим является включение дополнительного 8-контактного разъема питания, специально разработанного для поддержки будущих конфигураций из нескольких видеокарт, таких как ожидаемая серия RTX 50 Blackwell от NVIDIA. Хотя подробности о ценах еще неизвестны, ожидается, что плата MEG X870E GODLIKE будет иметь соответствующую премиальную цену, отражающую ее статус высшего уровня в линейке MSI. Благодаря высококлассной системе подачи питания эта материнская плата будет интересна оверклокерам, и пользователям, планирующим перейти на графические ускорители серии RTX 50 следующего поколения. Время выхода материнской платы в продажу также неизвестна на момент написания данной новостной статьи.

#amd #nvidia #msi #материнские платы #am5 #ryzen 9000 #rtx 50 #rtx 5000 #материнские платы msi #x870e
Источник: techpowerup.com
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Nvidia&Intel Hater
15:26
да смеются над тобой дебилом все.ты тут уже свой огрызок ой 3 сравнивал с 7800x3d .ну а видюху надо с 4070 сравнить.не ну если разрешение до 320 на 200 снизить как ты любишь то почти
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15:25
Ладно идиот, посмеялся с твоей тупости и будет, пойду делом заниматься
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Nvidia&Intel Hater
15:25
я еще с дубу не рухнул это поделие качать.да что задний ,у тебя все полплыло.парашное длсс.все контуры размылены и потекли.купи уже очки что ли
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Bernigan
15:24
Покажи мне скрин в этой игре с другим задним фоном
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Nvidia&Intel Hater
15:22
рожа вся поплыла но то нормально .когда зрение -10.задний фон вообще весь в кашу превращен.
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Nvidia&Intel Hater
15:22
твоя Сенуа и моя на xess -у тебя гавно говном
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
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