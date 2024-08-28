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Раскрыт дизайн и характеристики Infinix Hot 50 5G
Смартфон Infinix Hot 50 5G дебютирует в Индии уже 6 сентября по цене около 150 долларов

 Компания Infinix подтвердила, что анонсирует смартфон Infinix Hot 50 5G в Индии 6 сентября. Официальный микросайт, подтверждающий дату запуска, также раскрыл дизайн и основные характеристики устройства. Ниже описывается то, что известно об устройстве.

 Представленная сейчас на рынке серия Infinix Hot 40 имеет модуль камеры, похожий на iPhone, но у предстоящего Infinix Hot 50 совершенно другой дизайн с вертикально расположенным модулем камеры, включающим три датчика в квадратных глазках. Передняя часть устройства оснащена дисплеем с отверстием под фронтальную камеру, который поддерживает функцию мокрого касания, что делает его пригодным для использования влажными пальцами.

 Верхняя грань телефона пустая и не содержит никаких датчиков, портов или динамика, а на левом краю находится слот для SIM-карты. Устройство, похоже, оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Нижняя грань смартфона пока на тизерах не показана. Устройство имеет рейтинг защиты IP54 и будет доступно в трех цветах: черном, синем и зеленом.

 Официально подтверждено, что Infinix Hot 50 5G будет оснащен однокристальной системой Dimensity 6300 от Mediatek. Это говорит о том, что он будет иметь доступную цену и может стоить около 12 000 рупий, что примерно соответствует 150 долларам.

 Infinix Hot 50 5G будет доступен в вариантах с 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что обе модели будут предлагать 128 ГБ внутренней памяти стандарта UFS 2.2. Хотя размер батареи устройства не был раскрыт, компания подтвердила, что оно будет иметь тонкий профиль толщиной всего 7,8 мм. Другие характеристики Hot 50 5G остаются неизвестными.

 Согласно предыдущим сообщениям, серия Hot 50 5G включает в себя несколько моделей, таких как Hot 50 (X6882), Hot 50 Pro (X6881), Hot 50 Pro+ (X6880), Hot 50 5G (X6720) и Hot 50i (X6531).

#смартфоны #infinix #смартфоны infinix #infinix hot 50 5g
Источник: gizmochina.com
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