Драйвер Intel Arc 32.0.101.5972 теперь поддерживает графические процессоры Arc 140V и Arc 130V на архитектуре Xe2.

23 августа компания Intel выпустила новый графический драйвер для Intel Arc & Iris Xe, в который добавлена поддержка Call of Duty: Black Ops 6 и различные оптимизации для систем на базе процессоров Intel. Что осталось незамеченным, так это тот факт, что Intel также добавила поддержку нового оборудования в графический драйвер v32.0.101.5972. Драйвер теперь официально поддерживает графику Intel Arc 130V и Arc 140V на базе Xe2, которая будет входить в состав будущих чипов Lunar Lake.

Это означает, что Intel официально предоставила поддержку iGPU Arc 140V и Arc 130V для обеспечения стабильной производительности. Однако в списке продуктов все еще отсутствуют предстоящие чипы Lunar Lake Core Ultra 200V, которые должны появиться в первую неделю сентября.

Intel Arc 140V и Arc 130V являются частью чипов Lunar Lake, основанных на архитектуре Xe2-LPG, но официальные названия этих iGPU впервые подтверждены самой Intel. Ключевыми различиями между процессорами являются различные характеристики, такие как тактовая частота, кэш-память, тактовая частота графического процессора. Графика Intel Arc 130V будет частью процессоров Lunar Lake нижнего и среднего класса, таких как чипы Core Ultra 5 200V. Arc 140V будет доступен на процессорах Core Ultra 7 и Ultra 9 200V.



