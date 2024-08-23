Новый доступный смартфон Redmi поступит в продажу 31 августа

Redmi добавляет еще один бюджетный смартфон в свой ассортимент, которым стал Redmi 14C. Подтверждено, что устройство будет запущено во Вьетнаме 31 августа. Однако перед запуском характеристики телефона были раскрыты благодаря вьетнамскому ритейлеру.

Redmi представляет свежий дизайн с каждой новой серией, и Redmi 14C не является исключением. У телефона большой круглый модуль камеры на задней панели, полностью отличающийся от дизайна его предшественника. Вместо этого Redmi 14C больше напоминает недавно выпущенный Oppo F27 5G.

Синий вариант смартфона даже имеет привлекательную градиентную отделку, что придает ему более премиальный вид. Однако не стоит заблуждаться — это все еще очень бюджетное устройство.

Модуль камеры включает в себя четыре глазка: один включает 50-мегапиксельный основной датчик, другой, вероятно, содержит вторичный датчик для получения информации о глубине сцены, а третий содержит светодиодную вспышку. Как можно понять, четвертый глазок является чисто декоративным.

Помимо синего варианта, Redmi 14C будет доступен в зеленом с отделкой из веганской кожи и в простом черном оттенке.

Передняя часть оснащена большим 6,88-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он также оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5160 мАч, но быстрая зарядка ограничена мощностью 18 Вт. Для биометрии телефон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

В списке розничного продавца не упоминается процессор, но, по слухам, это может быть MediaTek Helio G91 Ultra. Варианты хранения включают два варианта: 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ либо 8 ГБ ОЗУ и те же 128 ГБ памяти.

Подробности о ценах пока держатся в тайне, но не будет секретом, что Redmi 14C станет бюджетным смартфоном с соответствующей стоимостью. Придется подождать официального запуска 31 августа, чтобы узнать точную цену.