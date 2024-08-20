Новинка станет эксклюзивной моделью для Китая и будет более производительным вариантом обычного Xiaomi 15 Pro

Xiaomi работает над новым смартфоном Xiaomi 15S Pro. Портал XiaomiTime обнаружил модель Xiaomi 15S Pro в базе данных IMEI и некоторые подробности о ней. Хотя Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro еще не были представлены, может показаться странным, что уже речь идет о Xiaomi 15S Pro. Но компания уже тестирует Xiaomi 15S Pro.

Xiaomi 15S Pro был обнаружен в базе данных IMEI. Номер модели смартфона имеет вид 25042PN24C. Этот смартфон будет продаваться только в Китае и его выход в других странах не планируется. Можно ожидать, что Xiaomi 15S Pro станет немного улучшенной версией оригинального Xiaomi 15 Pro. Кодовое название модели Xiaomi 15S Pro имеет имя «dijun», в то время как для Xiaomi 15 Pro — кодовое имя «haotian».

Ожидается, что серия Xiaomi 15 будет представлена в октябре. Скорее всего не стоит ожидать, что Xiaomi 15S Pro появится раньше 2025 года. Об этом указывает номер модели, начинающийся с «2504». Это означает апрель 2025 года. Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут выпущены с HyperOS 2.0, которая будет представлена официально в момент выхода смартфонов. Что касается процессора, ожидается, что Xiaomi 15S Pro будет оснащен будущим флагманом Snapdragon 8 Plus Gen 4, но это не окончательная информация и нуждается в подтверждении.

Что касается Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, то они будут представлены с процессором Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi 15 Pro останется эксклюзивом для Китая, а обычный Xiaomi 15 будет доступен во многих странах.