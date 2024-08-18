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Модель Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 года выходит на глобальный рынок
Новый Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 года имеет яркость 1200 нит и частоту обновления 144 Гц

 Xiaomi недавно разместила модель TV S Mini LED 75 2025 на своем глобальном веб-сайте. Это означает, что бренд готовится к запуску нового телевизора в Европе и других регионах мира.

 Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 оснащен металлическим полноэкранным дисплеем, обеспечивающим высокое соотношение площади экрана к корпусу. В телевизоре используется светодиодная технология QD-Mini с 512 независимыми зонами локального затемнения, обеспечивающая точное управление освещением и повышенную контрастность. Пиковая яркость телевизора составляет 1200 нит, обеспечивая четкое и яркое изображение как в ярком, так и в темном помещении.

 Разрешение 4K и частота обновления 144 Гц в сочетании с технологией MEMC уменьшают размытость при движении, что делает его подходящим для отображения быстро движущихся сцен в спортивных состязаниях, фильмах и играх. Кроме того, он поддерживает технологии Dolby Vision IQ и Dolby Atmos для отличного аудиовизуального опыта, особенно в режиме Filmmaker Mode и контенте IMAX Enhanced. Дисплей покрывает 94% широкой цветовой гаммы DCI-P3, обеспечивая точную цветопередачу, а собственная технология обработки цвета Xiaomi повышает глубину и детализацию.

 Специально для любителей игр телевизор оснащен режимом Game Boost, который увеличивает частоту обновления до 240 Гц. Он оснащен двумя портами HDMI 2.1 и сертифицирован для FreeSync Premium с задержкой всего 4 мс, что весьма необходимо в динамичных играх. Телевизор оснащен четырехядерным процессором Cortex-A73, а также технологиями AI PQ и AI SR.

 Благодаря 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти телевизор легко справляется с объемными приложениями. Он также поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi 6 для более высокой скорости загрузки и минимальной задержки, что полезно как для игр, так и для потоковой передачи контента.

 Телевизор работает с Google TV, упорядочивая контент из более чем 10000 приложений и предлагая персонализированные рекомендации. Xiaomi TV S Mini LED 75 2025 имеет интегрированный Google Assistant для голосового управления, позволяя пользователям искать контент и управлять устройствами умного дома прямо с телевизора, обеспечивая доступ ко множеству бесплатных каналов в прямом эфире, включая новости, фильмы и реалити-шоу без подписки. Также телевизор имеет встроенный Chromecast, который позволяет пользователям транслировать фильмы, шоу и фотографии с мобильных устройств на телевизор.

 Xiaomi еще не сообщила какую-либо информацию о цене или доступности Xiaomi TV S Mini LED 75 2025.

#xiaomi #телевизоры #xiaomi tv #телевизоры xiaomi
Источник: gizmochina.com
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