Тесты показывают возможности новых чипов Intel, которые могут составить неплохую конкуренцию линейке чипов AMD Epyc

Утечка тестов дает представление о невероятных характеристиках новых серверных чипов Intel Granite Rapid, например, о 120 производительных ядрах и 240 потоках. Имея почти 1,5 ГБ общего кэша в двойном исполнении, эти чипы выглядят так, будто перед глазами находятся новейшие предложения AMD Epyc.

Первым чипом Granite Rapids, появившимся на свет является Xeon 6900P, который недавно был замечен на Geekbench благодаря утечке информации от BenchLeaks. Этот процессор со 120 ядрами и 240 потоками набрал 1021 балл в одноядерном режиме и 7155 баллов в многоядерном режиме в двухпроцессорной системе под управлением операционной системы Ubuntu 24.04 LTS.

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Но это только верхушка айсберга. Новый Xeon 6900P имеет огромный общий объем кэш-памяти 744 МБ, разделенный между 240 МБ кеша второго уровня и 504 МБ L3. Обладая почти гигабайтом кэша, процессор оставляет нынешних флагманских процессоров Intel – Emerald Rapids и Sapphire Rapids далеко позади.

Возможно, более впечатляющим является то, что базовая тактовая частота чипа была ограничена 1,8 ГГц, поэтому он не реализовал весь свой потенциал производительности. Более того, это все еще инженерный образец, поэтому реальный продукт, скорее всего, будет работать с более высокими показателями производительности.

Однако даже в таком состоянии установка с двумя Xeon 6900P может похвастаться 240 ядрами и 480 потоками и почти 1,5 ГБ общего кэша. Добавьте его в систему с 2 ТБ памяти DDR5, например, на тестовом стенде, и вы получите отличную вычислительную машину.

Конечно, с большой мощностью приходит и большое энергопотребление. Утечки предполагают, что топовые чипы Granite Rapids могут потреблять более 500 Вт каждый. Конфигурация с двумя сокетами на данный момент представляет собой, по сути, монстра, потребляющего мощностью 1 кВт только процессорами. Когда создается сервер центра обработки данных с высокой плотностью размещения, настройка их охлаждения является одной из главных задач, и это является только частью системы.

Выпуск Granite Rapids планируется уже в текущем году, и он будет конкурировать с будущими 128-ядерными чипами AMD Epyc на архитектуре Zen 5. В разработке также находится версия Sierra Forest, использующая только энергоэффективные ядра, масштабируемые до 288 ядер, чтобы противостоять 192-ядерным процессорам AMD с плотными ядрами Zen 5c.