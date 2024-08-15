Однако не стоит сразу радоваться, так как это самодельный проект с рядом ограничений

Особенностью ноутбуков является то, что они должны быть компактными, сохранять комфортную температуру в корпусе, иметь хороший запас автономности и в то же время быть портативными устройствами. Все это требует серьезных жертв, которые обычно включают в себя сравнительно менее мощное оборудование, чем у настольных аналогов.

Хотя варианты для настольных компьютеров и ноутбуков имеют одно и то же название, они не могут сравниться по производительности. В синтетических мобильная карта Nvidia RTX 4090 получила на 39% более низкую оценку, чем настольный вариант RTX 4090. Что касается игровых тестов, то в зависимости от игры вариант для настольного компьютера может обеспечить производительность более чем в два раза выше. С центральными процессорами ситуация выглядит практически аналогично.

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Устав от таких различий в производительности между ноутбуком и настольным компьютером, блогер с YouTube под ником Socket Science решил создать собственный ноутбук своими руками, в котором есть только компоненты для настольных компьютеров. Проект был непростым, так как на его реализацию ушло 14 месяцев, но, в конце концов, ютубер все же получил один из самых мощных игровых ноутбуков.

Что касается аппаратного обеспечения, то YouTuber выбрал настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X и соединил его с графическим процессором Radeon RX 6600 настольного класса. Компоненты системы были установлены на материнской плате форм-фактора ITX с низкопрофильными планками оперативной памяти. Все эти компоненты питаются от небольшого блока питания. Для их размещения был применен специально созданный на 3D-принтере компанией Socket Science корпус и добавлена тонкая клавиатура, портативный игровой монитор и тачпад.

Как упоминалось ранее, проблемы с охлаждением являются одной из причин, по которым игровые ноутбуки не оснащены настольным оборудованием. Чтобы преодолеть это ограничение, Socket Science пришлось использовать серию тепловых трубок для отвода тепла от процессора и графической карты. В системе есть пара вентиляторов для активного охлаждения и радиаторы для пассивного охлаждения.

Еще важно отметить, что этот проект игрового ноутбука своими руками не требует аккумулятора. Одна из основных причин заключается в том, что внутренние компоненты весьма энергоемки, поэтому без надежного источника энергоснабжения было не обойтись. По сути, получившийся ПК является портативным настольным компьютером в форм-факторе ноутбука. Чтобы узнать больше о проделанной работе, можно посмотреть видео Socket Science ниже.



