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Nvidia выпустила видеокарту RTX 2000E ADA для настольных рабочих станций
Новая RTX 2000E ADA оснащена однослотовым кулером и имеет мощность всего 50 Вт

 За последние пару лет добыча криптовалюты на GPU стала убыточной и, по сути, была вытеснена увлечением искусственным интеллектом. Чтобы предотвратить дальнейшую нехватку графических процессоров для игр, Nvidia начала поставлять более широкий ассортимент графических процессоров для рабочих станций как для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств, и теперь партнеры компании продают всевозможные видеокарты с некоторыми запутанными названиями. В отличие от текущей игровой линейки, в которой представлены карты серии RTX 4000, линейка для рабочих станций включает в себя карты от RTX 2000 до RTX 6000. Конечно, Nvidia добавляет подпись ADA в конце, но это не слишком помогает. Еще больше сбивает с толку то, что некоторые платы, такие как RTX 4000 ADA, а теперь и RTX 2000 ADA, выпускаются в отдельных вариантах с более низким TGP.

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 Новейшим представителем семейства графических процессоров Nvidia для настольных рабочих станций является RTX 2000E ADA, которая технически ничем не отличается от существующей карты RTX 2000 ADA начального уровня, когда речь заходит о ядрах CUDA, но имеет более компактный форм-фактор и немного более низкую мощность TGP. В то время как RTX 2000 ADA поставляется с двухслотовой низкопрофильной системой охлаждения и мощностью 70 Вт, новая RTX 2000E ADA оснащена однослотовым кулером и мощностью 50 Вт, а также не имеет разъема питания.

 В остальном обе карты основаны на одном и том же урезанном варианте графического процессора AD102, с 2816 ядрами CUDA, 16 ГБ видеопамяти GDDR6 и шириной шины 128 бит. Из-за более низкого TGP процессор RTX 2000E работает немного медленнее с показателем производительности - 8,9 ТФЛОПС вместо 12 терафлопс у первоначальной модели, однако производительность тензорных ядер остается неизменной и составляет 71 ТФЛОПС. Новая карта также оснащена четырьмя видеовыходами miniDP 1.4a.

 Благодаря более компактному дизайну, для которого требуются только слот PCIe 4.0 с соответствующим питанием, а также 16 ГБ видеопамяти, необходимыми для LLM и генеративному искусственному интеллекту, к каждой материнской плате можно подключить больше карт RTX 2000E, что снижает стоимость входа для обучения ИИ.

 На данный момент новый вариант видеокарты RTX 2000E ADA не представлен на официальном сайте Nvidia. Стоимость новинки составляет в 849 долларов для модели компании PNY на сайте shi.com, что на 220 долларов дороже, чем для оригинальной RTX 2000 ADA.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #rtx 2000 ada #rtx 2000e #rtx 2000e ada
Источник: notebookcheck.net
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У NVIDIA появилась однослотовая профессиональная видеокарта RTX A2000E Ada
NVIDIA представила компактный графический процессор для профессионалов RTX 2000E Ada
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