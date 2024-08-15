Независимые тесты процессоров показали, что производительность новых процессоров повышается при повышении привилегии учетной записи

Производительность новых процессоров AMD Ryzen 9000 приятно удивила не всех рецензентов. И оказалось, что тесты, представленные AMD, не были отражены в независимом тестировании. Хотя итоговая производительность все же зависит от конфигурации системы и варьируется в зависимости от программного обеспечения и игр, с некоторыми данными оказалось явно что-то не так.

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HardwareUnboxed неоднократно подтверждал точность своих данных еще до того, как были опубликованы первые обзоры на Ryzen 9000. AMD сообщила профильным средствам массовой информации, что их тестирование было точным, хотя они рассчитывали на более высокий прирост производительности, особенно в игровых сценариях. После появления данных обзоров дальнейшие обсуждения между HardwareUnboxed и AMD выявили странную проблему.

Оказывается, на игровую производительность чипов AMD, особенно для моделей на архитектуре Zen 5, могут влиять права системной учетной записи. Утверждается, что игровая производительность может снизиться, если учетная запись пользователя имеет недостаточные привилегии, и, что интересно, это также повлияет на учетные записи локальных администраторов. AMD объяснила, что наилучшую игровую производительность можно получить с помощью скрытой учетной записи администратора с повышенными привилегиями.

Как показал новый обзор HardwareUnboxed, при использовании новой учетной записи действительно происходит повышение производительности, и новый Ryzen 7 9700X, похоже, страдает больше, чем Ryzen 7 7700X. В настоящее время не известно, связана ли эта проблема с ошибкой в ОС Windows 11 или AMD просто не тестировала другие сценарии. Кроме того, эта ошибка не влияет на производительность в других приложениях, а влияет только на игры.

В 13 протестированных играх в системе с видеокартой RTX 4090 при разрешении 1080p, HardwareUnboxed заметил увеличение на 3,8% для Ryzen 9 9700X после использования новой учетной записи. Для сравнения, у Ryzen 7 7700X на базе Zen4 этот показатель составил 2,6%.

По словам Андреаса Шиллинга, AMD также рекомендовала рецензентам установить или переустановить драйверы набора микросхем, чтобы обеспечить правильную настройку при переключении процессора. На самом деле было бы идеально, если бы рецензенты использовали новую установку Windows.

"К сожалению, иногда Windows не применяет правильную настройку после изменения установленного процессора. В качестве обходного пути вы можете попробовать удалить, а затем переустановить драйвер набора микросхем AMD, но идеальным является новая установка Windows. Обязательно перезапустите систему, а затем подождите, пока она перейдет в режим ожидания, чтобы можно было завершить установку подготовки.

В целях проверки мы настоятельно рекомендуем выполнить чистую установку Windows, чтобы убедиться, что подготовка применяется правильно. Использование отдельного SSD/образа для Ryzen 9 9950X/9900X и Ryzen 7 9700X, а также Ryzen 5 9600X может сэкономить время, поэтому вам не придется переустанавливать Windows каждый раз, когда вы переключаетесь между конфигурацией с одной и двумя CCD-матрицами во время тестирования. Мы рекомендуем использовать Cyberpunk 2077 в качестве проверки производительности. Используя RTX 4090, вы должны получить около 210 кадров в секунду с Ryzen 9 9950X и менее 200 кадров в секунду с Ryzen 9 9900X", - заявили в AMD.