Несмотря на это, пока остается неизвестно, когда именно это произойдет и по какой цене.

В прошлом месяце Xiaomi выпустила новый умный браслет Smart Band 9 вместе со складными смартфонами Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip в Китае. Теперь предполагается, что Smart Band 9 скоро появится на мировом рынке.

Эту новость сообщил информатор Арсен Люпен, хотя он не смог назвать точную дату запуска на мировых рынках. Ранее Smart Band 9 появился в списке Amazon Italy с датой выпуска 19 августа. Однако стоимость продукта не раскрывается. Этот потенциальный ранний глобальный выпуск отличается от обычной практики Xiaomi по отложенным международным запускам своих носимых продуктов.

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Смарт-браслет был запущен в Китае по стартовой цене 249 юаней, что эквивалентно 35 долларам США. Примечательно, что есть еще две модели. Одна с поддержкой NFC, а другая с обозначением Ceramic Special Edition. Эти два устройства стоят 299 юаней (около 41 доллара) и 349 юаней (около 48 долларов) соответственно.

Согласно сообщению Gadgets & Wearables, стартовая цена этого продукта на Amazon Italy может составить 39,99 евро, что немного выше цены его предшественника в 36,99 евро. При этом цены на мировых рынках еще официально не объявлены и могут отличаться от предполагаемых.

Xiaomi Smart Band 9 оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью 1200 нит, разрешением 192x490 пикселей и плотностью 326 пикселей на дюйм. Сообщается, что он поддерживает более 200 циферблатов. Как упоминалось выше, некоторые модели оснащены NFC и поддерживают бесконтактную оплату. Новинка оснащена 3-х осевым акселерометром, гироскопом, PPG и датчиком внешней освещенности для отслеживания состояния здоровья и других функций. Заявлено, что оно на 16% точнее, чем в Xiaomi Smart Band 8. Браслет поддерживает более 150 режимов тренировок, включая курсы бега под руководством инструктора. Этот продукт также может предложить оптимальные циклы сна для лучшего восстановления после тренировок.

За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 233 мАч, который, как сообщается, обеспечивает до 21 дня работы при выключенном AOD. При включенном режиме AOD браслет работает около 9 дней без подзарядки, для достижения 100% которой требуется около 1 часа. Smart Band 9 также может выдержать погружение на глубину 50 метров. Для внешнего подключения новинка также поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 5.4 и предлагает базовые функции, такие как управление музыкой, ответы на сообщения и обновления погоды.