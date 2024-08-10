Samsung Galaxy S24 FE получит увеличенный дисплей, более мощный процессор и емкий аккумулятор

После появления на странице поддержки, информация о Samsung Galaxy S24 FE стала широко известна общественности, раскрывая его официальный дизайн и технические характеристики.

Дизайн телефона не привносит ничего нового. Он очень похож на другие телефоны серии Galaxy S24. Однако Samsung оснастила это поколение смартфона FE дисплеем большего размера по сравнению с его предшественником. Согласно утечке, Galaxy S24 FE будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, по сравнению с 6,4-дюймовым экраном Galaxy S23 FE. Яркость также увеличилась с 1450 до 1900 нит, в то время как частота обновления осталась на уровне 120 Гц.

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При увеличении дисплея размеры телефона, естественно, меняются. Однако, несмотря на увеличение размера S24 FE, Samsung не внесла существенных улучшений в характеристики аккумулятора. Он будет оснащен батареей емкостью 4565 мАч, что лишь незначительно больше, чем у его предшественника - 4500 мАч.

Время автономной работы составляет 29 часов при воспроизведении видео и 78 часов при прослушивании аудио. Однако автономность устройства в конечном счете будет определяться его использованием в реальных условиях.

Утечка также показывает, что телефон будет работать на чипсете Exynos 2400e, который является вариантом флагманского чипа. Как устройство 2024 года, он, естественно, будет включать функции искусственного интеллекта. Грядущий Galaxy S24 FE, скорее всего, будет предлагать такие функции, как "Портретная студия", "Circle to Search" и "Генеративное редактирование".

Камера, по-видимому, представляет собой привычную комбинацию основного сенсора на 50 Мп, сверхширокоугольного объектива на 12 Мп и телеобъектива на 8 Мп с 3-кратным оптическим увеличением. Несмотря на то, что Samsung в последнее время демонстрирует улучшения в обработке изображений, фотографические возможности S24 FE станут решающим фактором в определении его общего ценового предложения.

Информации о цене Galaxy S24 FE пока нет. Цена существующего Galaxy S23 FE составляет 599 долларов. Вполне вероятно, что Galaxy S24 FE будет стоить больше, учитывая его увеличенный дисплей и новый чипсет.