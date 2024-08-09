Крошечная консоль получила цветной дисплей 128 x 128 пикселей и вибромотор

Thumby Color является наследником игровой консоли Thumby размером с брелок для ключей, теперь доступна на Kickstarter. На этот раз крошечный портативный компьютер имеет форму Nintendo Game Boy Advance (ранее он имел форму оригинального Game Boy) и теперь оснащен более мощным процессором RP2350, тем же, который используется в Raspberry Pi Pico 2 стоимостью 5 долларов. 16-битный цветной дисплей 128 x 128 пикселей обеспечивает более чем в пять раз большее разрешение, чем у предыдущего поколения. Помимо кнопок на лицевой стороне, новинка также оснащена полностью рабочими наплечными кнопками и вибромотором, так что пользователь получает полное погружение в игру.

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Первый Thumby был выпущен около трех лет назад на базе процессора RP2040, который использовался в Raspberry Pi Pico. Эта концепция была настолько популярной, что первоначальная цель финансирования была увеличена вдвое, хотя до истечения крайнего срока оставался почти месяц. Похоже, что Thumby Color идет по стопам своего младшего брата. Проект уже достиг более чем 200% своей цели финансирования за 32 дня до конца срока.

Thumby Color выходит с шестью новыми играми, специально созданными для новой консоли, и в будущем их будет еще больше. Кроме того, более 100 игр, созданных для оригинальной Thumby, также совместимы с новой крошечной консолью, так что пользователям всегда будет во что поиграть.

Если пользователь захочет поэкспериментировать с программированием, то Thumby Color облегчит эту задачу, поскольку для своих игр он использует MicroPython. Компания, создавшая консоль, также предлагает бесплатный браузерный редактор для программирования, загрузки и даже игры с использованием всего одного приложения, что делает эксперименты с Thumby Color очень удобными.

Как и Raspberry Pi Pico 2, Thumby не имеет беспроводной связи. Таким образом, Thumby Color по-прежнему остается однопользовательской консолью. Однако можно соединить два Thumby Color вместе с помощью кабеля USB-C — USB-C, что позволит сражаться с другим игроком напрямую через проводное соединение, точно так же, как оригинальный кабель Link, который можно найти на настоящих портативных компьютерах Nintendo.

Базовая цена Thumby Color начинается с 49 долларов за крошечную консоль в фиолетовом футляре. Но если заплатить 100 долларов, то можно получить две Thumby Color и кабель USB-C — USB-C, чтобы соревноваться друг с другом.

Как обычно, следует отметить, что краудфандинговые проекты не являются гарантией получения готового продукта. Поддержка любого проекта, даже если он принадлежит солидной компании, сродни инвестициям, которые не всегда оправдываются.