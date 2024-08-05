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BenQ анонсировала игровой монитор MOBIUZ EX381U
Новый игровой монитор MOBIUZ EX381U получил 38-дюймовый 4K дисплей и порт USB-C мощностью 90 Вт

 Компания BenQ не так уж часто представляет новые игровые мониторы линейки MOBIUZ. Например, в этом году компания выпустила только модель MOBIUZ EX321UX. Однако, похоже, что вскоре это может измениться.

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 Как стало известно, BenQ теперь раскрыла информацию о MOBIUZ EX381U, который, по мнению сайта, основан на панели, полученной от AUO. Портал DisplaySpecifications добавляет, что MOBIUZ EX381U получил 38-дюймовую панель, как прошлогодний ASUS ROG Swift PG38UQ.

 В любом случае, BenQ заявляет, что MOBIUZ EX381U имеет IPS-панель, которая обеспечивает собственное разрешение 4K (3840 x 2160 пикселей) с частотой обновления 144 Гц и временем отклика от серого к серому 1 мс. Вдобавок ко всему, BenQ заявляет что её монитор имеет пиковую яркость 600 нит и утверждает о поддержке сертификата VESA DisplayHDR 1000, несмотря на отсутствие зон локального затемнения Mini LED.

 Кроме того, MOBIUZ EX381U охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и поддерживает AMD FreeSync Premium Pro для смягчения разрывов изображения. Хотя BenQ пока не подтвердила стартовую цену, она намекнула, что намерена выпустить монитор к 30 сентября в США. Несмотря на это, Direct Dial в Канаде оценил MOBIUZ EX381U в 1328 канадских долларов (около 961 доллара США), что примерно на 200 долларов меньше, чем MOBIUZ EX321UX. Таким образом, можно предположить, что MOBIUZ EX381U будет продаваться примерно за 1000 баксов, когда он поступит в продажу в следующем месяце. Что касается возможностей подключения, то MOBIUZ EX381U содержит следующие порты:

1x 3,5 мм разъем;

1x DisplayPort 1.4;

2x HDMI 2.1 (1x eARC);

3x USB Type-A (подача питания 4,5 Вт/USB 3.2 Gen 1/5 Гбит/с);

1x USB Type-C (подача питания 90 Вт/DisplayPort Alt Mode/данные);

1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1/5 Гбит/с/только данные);

1x USB Type-C (подача питания 7,5 Вт/USB 3.2 Gen 1/5 Гбит/с).


#мониторы #игровые мониторы #benq #мониторы 144 гц #benq mobiuz ex381u
Источник: notebookcheck.net
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