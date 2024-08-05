Инсайдер опубликовал официальные изображения следующего смартфона среднего класса Motorola Edge 50 Neo на базе процессора Dimensity 7300

До сих пор остается неясным, когда Motorola расширит свою серию смартфонов Edge 50, в которую уже входят Edge 50, Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro и Edge 50 Ultra. Тем не менее такие известные инсайдеры, как Эван Бласс и Арсен Люпен, опубликовали дополнительные изображения устройства, давая понять, что официальный релиз скоро должен состояться.

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Оба инсайдера раскрыли более подробную информацию о Edge 50 Neo, который Motorola, похоже, собирается выпустить в цветовых вариантах Pantone Grisaille, Pantone Latte, Pantone Nautical Blue и Pantone Poinciana. Эти казалось бы запутанные названия относятся соответственно к серому, желтому, синему и красному оттенкам. Кроме того, каждая модель содержит надписи на корпусе камеры, подтверждающие наличие 13-мм сверхширокоугольной камеры и 73-мм телеобъектива, который должен получить 3-кратное оптическое увеличение.

Судя по предыдущим утечкам, эти камеры будут оснащены сенсорами на 13 МП и 10 МП соответственно. Более того, Edge 50 Neo будет предлагать оптическую стабилизацию изображения (OIS), хотя скорее всего эта функция будет поддерживаться только основной камерой. Вдобавок ко всему, ожидается, что телефон будет оснащен однокристальной системой Dimensity 7300 от MediaTek, которая уже используется в Razr 50. На данный момент остаётся неизвестно, сколько будет стоить Edge 50 Neo и на каких рынках он будет доступен.