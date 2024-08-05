Центральное место в этом новшестве занимает запатентованный Group1 кристонит - катодный материал с напряжением 4 В.

Технология создания аккумуляторов шагнула далеко вперед благодаря недавнему выпуску первого в мире калий-ионного аккумулятора формата 18650, устойчивой и экономичной альтернативы традиционным литий-ионным батареям. Технология отличается впечатляющим сроком службы и удельной энергоемкостью, что делает ее подходящей для применения в сложных условиях эксплуатации. Он готов к производству и в настоящее время распространяется среди производителей оборудования, а это значит, что очень скоро мы можем увидеть его в действии.

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Итак, техасский стартап Group1 представил первую в мире калийно-ионную батарею (KIB) в стандартном для отрасли цилиндрическом форм-факторе 18650. Эта инновационная разработка знаменует собой важную веху в поиске устойчивых и экономичных альтернатив традиционным литий-ионным батареям.

В основе этой новой технологии лежат легкодоступные ионы калия, которые действуют как переносчики заряда. Аккумуляторы KIB не содержат таких важных минералов, как никель, кобальт, медь и литий, что позволяет решить проблемы цепочки поставок и снизить воздействие производства аккумуляторов на окружающую среду. Вместо этого в нем используются общедоступные компоненты, включая графитовые аноды, сепараторы и составы электролитов.

Одним из главных преимуществ технологии Group1 KIB является ее совместимость с существующими процессами производства литий-ионных аккумуляторов. Это сходство позволяет быстро внедрять ее без дорогостоящего переоснащения или масштабной модернизации, что делает ее привлекательным вариантом для производителей, переходящих к более экологичным подходам.

Презентация батареи на 14-й ежегодной конференции Beyond Lithium продемонстрировала ее эволюцию от монетного элемента к карманному элементу и, наконец, к формату 18650. Центральное место в этом новшестве занимает запатентованный Group1 кристонит - катодный материал с напряжением 4 В. Компания утверждает, что эта технология превосходит литий-ионные аккумуляторы LiFePO4 (LFP) и натрий-ионные аккумуляторы (NIBs) с точки зрения производительности, безопасности и экономической эффективности.

Работая при номинальном напряжении 3,7 В, KIB стремится достичь плотности энергии в 160-180 Вт*ч/кг, что соответствует возможностям аккумуляторов LFP-LIB. Этот прорыв открывает новые возможности для высокопроизводительных устройств: от портативной электроники до электромобилей.

Особого внимания заслуживает потенциальное влияние KIB на индустрию электромобилей. Его способность выдерживать многочисленные циклы зарядки и разрядки, прежде чем произойдет значительная потеря емкости, обеспечивает более длительный срок службы аккумуляторов в электромобилях. Такой увеличенный срок службы может привести к более редкой замене аккумуляторов, что со временем потенциально снизит общую стоимость владения электромобилями. Кроме того, постоянная емкость аккумулятора в течение многих циклов позволяет решить одну из ключевых проблем владельцев электромобилей: постепенное уменьшение дальности хода по мере старения аккумуляторов.

Почва для потенциального широкого внедрения новинки уже подготовлена, так как Group1 уже начинает распространять образцы среди OEM-производителей и производителей элементов питания.