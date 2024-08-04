Справедливости ради стоит отметить, что такую же оценку получил и складной смартфон Google

Хотя Samsung Galaxy Z Fold 6 не является полноценной модернизацией своего предшественника, новый складной смартфон имеет несколько обновлений. Одним из них является слегка измененная настройка камеры, и похоже, что это сделало смартфон лучшим выбором для тех, кто отдает предпочтение производительности камеры.

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Согласно результатам теста камеры DxOMark, Galaxy Z Fold 6 обладает лучшими камерами среди складных смартфонов. Телефон набрал 133 балла, что поставило его на первое место в этой категории. Для сравнения, Galaxy Z Fold 5 имеет общий балл 128, что ставит его на 3-е место в списке.

Стоит отметить, что Google Pixel Fold получил такую же оценку, что и Galaxy Z Fold 6. Это позволяет им обоим расположиться на вершине рейтинга в категории складных смартфонов. Конечно, оба эти телефона сильно отстают от смартфонов в традиционном форм-факторе и занимают 45-е место среди всех устройств, протестированных DxOMark.

DxOMark отмечает, что Galaxy Z Fold 6 имеет хорошие общие характеристики фото и видео для складного телефона. Телефон также получил высокую оценку за наличие хорошего телеобъектива, который неплохо передает детали изображения.

Тем не менее, DxOMark обнаружил множество областей, требующих улучшения, в том числе улучшенную автофокусировку при слабом освещении, лучшую экспозицию объектов при ночных съемках и более низкий уровень видеошумов в темноте. Прочитать все результаты тестов можно на официальном сайте DxOMark.