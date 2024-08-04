Гарнитура ThundeRobot H51 станет отличным гаджетом как для любителей, так и для профессиональных игроков, предъявляющих высокие требования кскорости соединения и минимальным задержкам сигнала

Компания ThundeRobot представила на китайском рынке свою новую трехрежимную игровую Bluetooth-гарнитуру H51. Гарнитура поступит в продажу 5 августа на JD.com по начальной цене 149 юаней (21 доллар).

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ThundeRobot H51 оснащен 50-мм динамиком с неодимовым магнитом, настроенным для обеспечения захватывающего высококачественного звука с чистым, многослойным звуком. Он улучшает качество игр и мультимедиа, обеспечивая детальную звуковую картину и точное позиционирование звука.

Гарнитура предлагает трехрежимное подключение: Bluetooth 5.4, беспроводное соединение на частоте 2.4G и проводное соединение, что делает ее совместимой с широким спектром устройств, включая ПК, игровые консоли и устройства на базе Android. Новинка обеспечивает стабильное, надежное соединение и сверхнизкую задержку всего 27 миллисекунд в беспроводном режиме для плавного игрового процесса без задержек.

Гарнитура ThundeRobot H51 весит всего 318 грамм и обеспечивает комфорт благодаря большим, приятным для кожи амбушюрам из кожи, обеспечивающими воздухопроницаемость и снижающими усталость при длительном использовании. Амбушюры также легко чистить и заменять, что делает гарнитуру идеальной для длительных игровых баталий.

Гарнитура оснащена выдвижным микрофоном с шумоподавлением, который можно выдвигать для обеспечения общения во время игр и убирать, когда он не используется. Расположенный близко ко рту, он точно улавливает голос, сводя к минимуму фоновый шум.

Для удобства гарнитура оснащена централизованными элементами управления на одной стороне, включая кнопки питания, микрофона, регулировки громкости и управления RGB-подсветкой. RGB-подсветка придает гарнитуре визуальный блеск благодаря плавным световым эффектам, которые можно настроить или отключить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Гарнитура H51 оснащена аккумулятором емкостью 1000 мАч, обеспечивающим около 30 часов непрерывного использования без подзарядки. Она создана для высокой производительности, имеет частотный диапазон 20 Гц–20 кГц и сопротивление 32 Ом, что отвечает потребностям профессиональных геймеров.