Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ThundeRobot выпустила игровую гарнитуру H51 с 50-мм динамиками
Гарнитура ThundeRobot H51 станет отличным гаджетом как для любителей, так и для профессиональных игроков, предъявляющих высокие требования кскорости соединения и минимальным задержкам сигнала

 Компания ThundeRobot представила на китайском рынке свою новую трехрежимную игровую Bluetooth-гарнитуру H51. Гарнитура поступит в продажу 5 августа на JD.com по начальной цене 149 юаней (21 доллар).

реклама

 ThundeRobot H51 оснащен 50-мм динамиком с неодимовым магнитом, настроенным для обеспечения захватывающего высококачественного звука с чистым, многослойным звуком. Он улучшает качество игр и мультимедиа, обеспечивая детальную звуковую картину и точное позиционирование звука.

 Гарнитура предлагает трехрежимное подключение: Bluetooth 5.4, беспроводное соединение на частоте 2.4G и проводное соединение, что делает ее совместимой с широким спектром устройств, включая ПК, игровые консоли и устройства на базе Android. Новинка обеспечивает стабильное, надежное соединение и сверхнизкую задержку всего 27 миллисекунд в беспроводном режиме для плавного игрового процесса без задержек.

 Гарнитура ThundeRobot H51 весит всего 318 грамм и обеспечивает комфорт благодаря большим, приятным для кожи амбушюрам из кожи, обеспечивающими воздухопроницаемость и снижающими усталость при длительном использовании. Амбушюры также легко чистить и заменять, что делает гарнитуру идеальной для длительных игровых баталий.

 Гарнитура оснащена выдвижным микрофоном с шумоподавлением, который можно выдвигать для обеспечения общения во время игр и убирать, когда он не используется. Расположенный близко ко рту, он точно улавливает голос, сводя к минимуму фоновый шум.

 Для удобства гарнитура оснащена централизованными элементами управления на одной стороне, включая кнопки питания, микрофона, регулировки громкости и управления RGB-подсветкой. RGB-подсветка придает гарнитуре визуальный блеск благодаря плавным световым эффектам, которые можно настроить или отключить в соответствии с предпочтениями пользователя.

 Гарнитура H51 оснащена аккумулятором емкостью 1000 мАч, обеспечивающим около 30 часов непрерывного использования без подзарядки. Она создана для высокой производительности, имеет частотный диапазон 20 Гц–20 кГц и сопротивление 32 Ом, что отвечает потребностям профессиональных геймеров.

#наушники #гарнитура #thunderobot #гарнитуры #thunderobot h51
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Samsung приостановила продажу наушников Galaxy Buds 3 Pro
Samsung принесла извинения за проблемы с качеством Galaxy Buds 3 Pro
Продажи наушников Samsung Galaxy Buds 3 Pro приостановлены из-за массовых жалоб
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начато серийное производство нового тяжёлого гусеничного бульдозера
1
На Урале завершается строительство моста высотой в 20 этажей для автобана М-12
6
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
3
Сатурн выбросил комету A117uUD в межзвездное пространство со скоростью 10 800 км/ч
4
Опубликован подробный список изменений, новых функций и настроек в One UI 7
+
Xbox достигает 500 млн активных пользователей, несмотря на падение продаж консолей на 42%
3
Xiaomi выпустила последнее обновление HyperOS для для разработчиков
+
ВС РФ вошли в еще три населенных пункта на Покровском направлении
+
В Нижнем Новгороде начнется проектирование дублера проспекта Ленина
+
Жители северо-запада Москвы выступили против строительства новой платной трассы
3
После объявления Intel о сокращении 15 000 сотрудников акции производителя чипов упали на 20%
+
Турция спускает на воду второй корвет MILGEM для ВМС Украины
2
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
3
Китай может прийти к самодостаточности в изготовлении оборудования для выпуска микросхем
3
Американские регуляторы начали антимонопольное расследование в отношении NVIDIA
+
В Белом доме заявили, что обмен заключёнными с Россией не означает приближения к переговорам по Украине
+
Малый модульный реактор (ММР) Rolls-Royce стал на шаг ближе к одобрению
+
The War Zone освещает историю и процесс производства истребителей F-35
+
На выставке «Московский транспорт 2030» был показан прототип российского электромобиля «Молния»
2
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2

Популярные статьи

"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
10
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
141
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
9
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
9
В зоне проведения СВО ВСРФ применили новейший северокорейский самоходный ПТРК типа NLOS "Bulsae-4"
3
Почему в 2024 году не стоит отказываться от HDD, и какой SSD купить для игр и рабочих задач
10

Сейчас обсуждают

Петр Исаев
14:38
А нам то что от этого? В рашке то хоть велосипед слепят или "компетенции" утеряны?
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
Юрий Филатов
14:37
У буханки мосты с редакцией. Так что едет она бодро, но медлено
Российские коммунальщики нашли замену легендарной «буханке», которую непрерывно выпускают уже 60 лет
VAKT
14:37
Сплошной пиздёж
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
PandaNaoki
14:36
Это минимальная максимальная яркость имеется ввиду :)
Samsung выпустила игровой монитор Odyssey OLED G8 4K за 1300 долларов
mozghru
14:34
Кто будет сносить Стим с библиотекой своих игр? Автор статьи -тролль!
Россияне начали отказываться от зарубежных игр
Ник Биалонс
14:32
Выход CoD Black Ops 6 и еще 3 части. Акции компании поднимется
Корабль XBOX идет ко дну - опубликован годовой финансовый отчет 2024
Максим Сидоров
14:31
Я этой весной сборку на 12400ф с башенным кулером, мать асрок б760м 7+1+1 фазами и 32 Гб оперативки на 3200 купил за 27к. И мог бы еще 4к сэкономить купив н610 мать. Так вот сомневаюсь, что в 21 году ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Михаил Barash Андреев
14:28
А чё смешного? США пока ещё сверхдержава. Одна из трёх, конечно, но всё же.
В МИД РФ сообщили, что недавний сигнал из МО РФ в Пентагон позволил избежать витка эскалации
RangerXP
14:20
У меня выдавал 5.05 ГГц на лучшем ядре в тестах при напряжении 1.3В Так что новые процессоры по сути повторяют достижения старых 5800х
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
AleksK
14:19
ryzen 5 2600 в продажу вышел в апреле 2018 года. И, честно говоря, он по скорости уступает каком-нибудь e5 2666v3. Новый в 21 году был ryzen 5 5600, вот его имело смысл брать. А 2600 это очень неудачн...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем