Обновление доступно лишь для некоторых устройств компании

Компания Xiaomi выпустила очередное обновление своей оболочки HyperOS 1.0.24.7.28.DEV, которое считается финальной версией для разработчиков. Представитель компании сообщил, что его рассылка начнется до конца сегодняшнего дня. Согласно журналу изменений, новая версия для разработчиков призвана оптимизировать и повысить стабильность системы.

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На данном этапе обновление будет доступно не для всех смартфонов. Список устройств, которые могут рассчитывать на обновление включает следующие модели:

Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14;

Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13;

Redmi K60 Pro, Redmi K60;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Redmi K50 Extreme Edition, Redmi K50 Gaming Edition, Redmi K50 Pro, Redmi K50;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Компания начнет работу над бета-версией для внутренних тестировщиков после того, как выпустит окончательную версию для разработчиков. Представитель компании предположил, что если кто-то столкнется с проблемой «update package verification failed» при переходе с версии для разработчиков на стабильную версию, то пользователю нужно будет прекратить обновление версии для разработчиков и переключить ее после того, как исправление безопасности стабильной версии будет выше, чем у версии для разработчиков.

Сообщается, что компания выпустит стабильную версию до конца сентября этого года. Стоит иметь в виду, что дата появления стабильной версии будет зависить от конкретной модели устройства.

В настоящее время Xiaomi уже приступила к работе над следующей большой версией HyperOS. Предполагается, что новая версия HyperOS 2.0, как ожидается, будет представлена вместе с будущей флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 15, выход которой, скорее всего, состоится в четвертом квартале текущего года.