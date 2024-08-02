Некоторое время назад компания HMD объявила, что работает над собственным раскладным телефоном. Что отличает эту модель, так это ее сотрудничество с брендом Barbie. Теперь стала известна официальная дата запуска телефона-раскладушки HMD Barbie, а также его появление на платформе сертификации.
Напомню, что предстоящий телефон HMD был анонсирован с культовым брендом Barbie и платформой для разработки, которая поставлялась в линейке HMD Crest. Хотя более детальная информация об этом устройстве пока неизвестна, компания объявила дату его запуска. Выпуск телефона HMD Barbie Flip запланирован на 28 августа 2024 года. В преддверии даты выпуска телефон-раскладушка появился в программе сертификации Elements. Эта база данных подтверждает характеристики устройства, связанные с зарядкой.
реклама
Телефон Barbie Flip от HMD был замечен с номером модели TA-1681 с поддержкой зарядки мощностью всего 5 Вт (напряжение 5 В при силе тока 1 А). Телефон представляет собой функциональное устройство и, по слухам, является обновленной версией модели Nokia 2660 Flip. Тем не менее новинка будет доступна в ярко-розовом цвете. Это хорошо видно на рекламном постере, размещенном на странице компании в социальной сети X*(запрещена на территории России). Также можно ясно видеть бренд Barbie на обложке.
Примечательно, что Nokia 2660 Flip был выпущен еще в 2023 году. Он оснащен 2,8-дюймовым дисплеем. Телефон также поддерживает индийскую функцию цифрового сканирования и оплаты UPI. Эта модель представлена в насыщенном розовом цвете. Таким образом, новинка, скорее всего, будет специальным вариантом устройства. Другие примечательные особенности включают поддержку двух SIM-карт 4G, VoLTE и аккумулятор емкостью 1450 мАч.