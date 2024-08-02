Выход смартфона, по сути являющегося моделью Nokia 2660 Flip, состоится 28 августа

Некоторое время назад компания HMD объявила, что работает над собственным раскладным телефоном. Что отличает эту модель, так это ее сотрудничество с брендом Barbie. Теперь стала известна официальная дата запуска телефона-раскладушки HMD Barbie, а также его появление на платформе сертификации.

Напомню, что предстоящий телефон HMD был анонсирован с культовым брендом Barbie и платформой для разработки, которая поставлялась в линейке HMD Crest. Хотя более детальная информация об этом устройстве пока неизвестна, компания объявила дату его запуска. Выпуск телефона HMD Barbie Flip запланирован на 28 августа 2024 года. В преддверии даты выпуска телефон-раскладушка появился в программе сертификации Elements. Эта база данных подтверждает характеристики устройства, связанные с зарядкой.

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Телефон Barbie Flip от HMD был замечен с номером модели TA-1681 с поддержкой зарядки мощностью всего 5 Вт (напряжение 5 В при силе тока 1 А). Телефон представляет собой функциональное устройство и, по слухам, является обновленной версией модели Nokia 2660 Flip. Тем не менее новинка будет доступна в ярко-розовом цвете. Это хорошо видно на рекламном постере, размещенном на странице компании в социальной сети X*(запрещена на территории России). Также можно ясно видеть бренд Barbie на обложке.

Примечательно, что Nokia 2660 Flip был выпущен еще в 2023 году. Он оснащен 2,8-дюймовым дисплеем. Телефон также поддерживает индийскую функцию цифрового сканирования и оплаты UPI. Эта модель представлена в насыщенном розовом цвете. Таким образом, новинка, скорее всего, будет специальным вариантом устройства. Другие примечательные особенности включают поддержку двух SIM-карт 4G, VoLTE и аккумулятор емкостью 1450 мАч.