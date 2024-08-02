Помимо высокой емкости смами аккумуляторы будут использовать технологию кремниевых батарей

Серия флагманских телефонов Find X8 и серия смартфонов Reno 13 станут следующими крупными анонсами бренда Oppo на китайском рынке. Вполне вероятно, что Find X8 и Find X8 Pro могут дебютировать в октябре этого года, тогда как Reno 13 и Reno 13 Pro могут быть также официально анонсированы октябре. В январе 2025 года у флагманской модели Find X8 Ultra может быть специальная презентация в Китае. За несколько месяцев до официального анонса известный инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми подробностями о емкости аккумуляторов смартфонов серии X8 и линейки Reno 13.

реклама

Приведенное выше сообщение на Weibo предполагает, что Oppo успешно начала массовое производство кремниевых батарей мощностью 100 Вт. Логично предположить, что высококлассные телефоны бренда будут питаться от этих аккумуляторов. Утечка сообщает, что Find X8, Find X8 Pro и Find X8 Ultra будут иметь аккумулятор емкостью 5600 мАч, 5700 мАч и 6100 или 6200 мАч соответственно.

Слухи вокруг Find X8 и X8 Pro предполагают, что оба телефона будут оснащены следующим флагманским чипсетом Mediatek Dimensity 9400, а топовый представитель серии Find X8 Ultra будет работать на однокристальной системе Snapdragon 8 Gen 4.

По словам источника, Reno 13 будет оснащен аккумулятором емкостью 5600 мАч, тогда как модель Reno 13 Pro будет оснащена аккумулятором емкостью 5900 мАч. В настоящее время нет информации о чипсетах, которые будут использоваться в Reno 13 и 13 Pro.

В последние месяцы наметилась заметная тенденция к интеграции кремниевых батарей в смартфоны. Эти аккумуляторы высокой плотности обеспечивают большую емкость, что позволяет использовать устройства дольше и поддерживать быструю зарядку без значительного увеличения толщины устройства.