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Китайская компания Moore Threads анонсировала новую видеокарту MTT S50
Новый китайский графический процессор может стать бюджетной игровой видеокартой для режима 1080p.

 Китайский производитель графических карт Moore Threads представил еще один графический процессор S-серии в своей потребительской линейке. На этот раз компания представила модель среднего класса, получившую название MTT S50 с 8 ГБ видеопамяти и 2048 ядрами MUSA.

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 MTT S50 занимает прочное место в середине модельного ряда потребительских графических процессоров Moore Threads, включающего S60, S70, S80 вверху линейки и S30 с 4 ГБ или 2 ГБ и S10 внизу. По техническим характеристикам S50 невероятно похож на S60. S50 имеет 2048 ядер, 8 ГБ памяти и 256-битную шину памяти, что соответствует характеристикам S60. Оба варианта графического процессора также поставляются в форм-факторе однослотовой видеокарты.

 Несмотря на идентичные характеристики, Moore Threads приписывает S50 меньшую вычислительную мощность, чем S60. S50 может рассчитывать на 5,2 терафлопс вычислительной мощности FP32 и 20,8 TOPS производительности INT8. В свою очередь S60 имеет на 15% большую вычислительную мощность FP32 и может похвастаться 6 Терафлопами вычислительной мощности. Кроме того, производительность FP32 у S50 находится между GTX 1070 и GTX 1060 6 ГБ восьмилетней давности.

 К сожалению, компания Moore Threads не перечисляет все характеристики S60 или S50, чтобы можно было найти основное различие между ними. Но есть подозрение, что это связано с энергопотреблением и тактовой частотой. Достаточно большой разрыв в энергопотреблении и тактовой частоте должен привести к разнице в производительности на 15%. S50 имеет значение TGP на уровне 85 Вт, но нет указанной данной спецификации TGP для S60.

 Moore Threads рекламирует S50 как обладающего превосходной производительностью в разрешении 1080p в легких играх, таких как CS: GO и Dota 2 в операционных системах Linux. Такое сравнение вероятно, является результатом неоптимизированных графических драйверов Moore Threads, которые стали ахиллесовой пятой ее основных видеокарт.

 Проблема с драйверами Moore Threads аналогична прошлым проблемам с драйверами Intel, но в гораздо больших масштабах. Например, флагман компании S80 пытался конкурировать с Nvidia GT 1030 с худшей по игровой производительности моделью ещё год назад. Недавнее обновление драйверов мало что сделало для исправления огромной пропасти Moore Thread в игровой производительности по сравнению с предложениями Intel, AMD и Nvidia.

 Что касается других характеристик, то S50 также может похвастаться поддержкой всех основных графических API, таких как DirectX, Vulkan, OpenGL и OpenGL ES. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 8K, а графический процессор имеет один кодер и декодер MUSA, который способен записывать и воспроизводить видео AV1, H.265 (HEVC) и H.264.

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Источник: tomshardware.com
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