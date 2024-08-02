Новый китайский графический процессор может стать бюджетной игровой видеокартой для режима 1080p.

Китайский производитель графических карт Moore Threads представил еще один графический процессор S-серии в своей потребительской линейке. На этот раз компания представила модель среднего класса, получившую название MTT S50 с 8 ГБ видеопамяти и 2048 ядрами MUSA.

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MTT S50 занимает прочное место в середине модельного ряда потребительских графических процессоров Moore Threads, включающего S60, S70, S80 вверху линейки и S30 с 4 ГБ или 2 ГБ и S10 внизу. По техническим характеристикам S50 невероятно похож на S60. S50 имеет 2048 ядер, 8 ГБ памяти и 256-битную шину памяти, что соответствует характеристикам S60. Оба варианта графического процессора также поставляются в форм-факторе однослотовой видеокарты.

Несмотря на идентичные характеристики, Moore Threads приписывает S50 меньшую вычислительную мощность, чем S60. S50 может рассчитывать на 5,2 терафлопс вычислительной мощности FP32 и 20,8 TOPS производительности INT8. В свою очередь S60 имеет на 15% большую вычислительную мощность FP32 и может похвастаться 6 Терафлопами вычислительной мощности. Кроме того, производительность FP32 у S50 находится между GTX 1070 и GTX 1060 6 ГБ восьмилетней давности.

К сожалению, компания Moore Threads не перечисляет все характеристики S60 или S50, чтобы можно было найти основное различие между ними. Но есть подозрение, что это связано с энергопотреблением и тактовой частотой. Достаточно большой разрыв в энергопотреблении и тактовой частоте должен привести к разнице в производительности на 15%. S50 имеет значение TGP на уровне 85 Вт, но нет указанной данной спецификации TGP для S60.

Moore Threads рекламирует S50 как обладающего превосходной производительностью в разрешении 1080p в легких играх, таких как CS: GO и Dota 2 в операционных системах Linux. Такое сравнение вероятно, является результатом неоптимизированных графических драйверов Moore Threads, которые стали ахиллесовой пятой ее основных видеокарт.

Проблема с драйверами Moore Threads аналогична прошлым проблемам с драйверами Intel, но в гораздо больших масштабах. Например, флагман компании S80 пытался конкурировать с Nvidia GT 1030 с худшей по игровой производительности моделью ещё год назад. Недавнее обновление драйверов мало что сделало для исправления огромной пропасти Moore Thread в игровой производительности по сравнению с предложениями Intel, AMD и Nvidia.

Что касается других характеристик, то S50 также может похвастаться поддержкой всех основных графических API, таких как DirectX, Vulkan, OpenGL и OpenGL ES. Максимальное поддерживаемое разрешение составляет 8K, а графический процессор имеет один кодер и декодер MUSA, который способен записывать и воспроизводить видео AV1, H.265 (HEVC) и H.264.