Best Buy опубликовал стоимость процессоров AMD нового поколения на своем сайте, и они порадуют поклонников AMD

Запуск долгожданной серии Ryzen 9000 от AMD, которая будет конкурировать с лучшими процессорами, был перенесен на пару недель с 31 июля на 8 августа для Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X и с 15 августа для Ryzen 9 9900X и Ryzen 9 9950X. Тем не менее американские ритейлеры начали размещать эти долгожданные новые процессоры на своих сайтах, прилагая к ним информацию о ценах.

AMD не подтвердила официальные цены на эти процессоры, но Best Buy перечислила всю линейку чипов на архитектуре Zen 5. Цены варьируются от 279 долларов за Ryzen 5 9600X до 599 долларов за флагманский Ryzen 9 9950X. Хотя ценники выглядят разумными, рекомендуется относиться к ним с осторожностью, поскольку они могут быть просто заполнителями соответствующей графы на странице продукта.

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Согласно списку Best Buy, процессоры AMD Zen 5, по-видимому, имеют тенденцию к снижению цен, что означает отличную возможность для пользователей, желающих обновиться свои системы на платформе AM5, как только эти чипы выйдут. Например, топовый Ryzen 9 9950X указан в Best Buy за 599 долларов, тогда как предыдущий флагман Ryzen 9 7950X был выпущен по цене 699 долларов, а еще более старый Ryzen 9 5950X поступил на полки магазинов по рекомендованной цене 799 долларов.

Ryzen 9 9900X продается по цене 449 долларов, что на 100 долларов меньше стартовой цены Ryzen 9 7900X и Ryzen 9 5900X. В свою очередь Ryzen 7 9700X на Best Buy предлагается за 359 долларов, что на 40 долларов дешевле, чем Ryzen 7 7700X, и на 90 долларов ниже, чем Ryzen 7 5800X. Даже Ryzen 5 9600X начального уровня, который продается за 279 долларов, на 20 долларов доступнее, чем в своё время Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 5600X, когда они появились на рынке.

Невероятно, но AMD запускает серию Ryzen 9000 по более низким ценам, чем предыдущая серия Ryzen 7000. Разница в цене довольно существенная и позволяет сэкономить потенциальным покупателям до 100 долларов для отдельных моделей. Процессоры Zen 5 уже выглядят как отличный вариант обновления для потребителей, если судить только по цене. Тем не менее нам еще предстоит увидеть независимые тесты новых Ryzen 9000, чтобы качественно оценить фактический прирост производительности, который эти процессоры обеспечат по сравнению со своими предшественниками и конкурентами из линейки Intel.

Стоит правда отметить, что у Intel не будет ответа на Ryzen 9000 до конца этого года, пока свет не увидят чипы следующего поколения Core Ultra 200 под кодовым названием Arrow Lake. Учитывая всю эпопею с нестабильностью старших моделей Raptor Lake и Raptor Lake Refresh и привлекательную рекомендованную розничную цену Ryzen 9000, Intel будет нелегко конкурировать с процессорами Zen 5.