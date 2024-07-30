Новинка показала отличную производительность в одноядерном режиме, но многоядерные нагрузки оставляют желать лучшего.

В преддверии запуска нового поколения мобильных процессоров Intel появилась информация о результатах тестирования ноутбука MSI Prestige 13 AI Evo в Geekbench, что дает представление о новой серии Intel Core Ultra 200V.

Ожидается, что предстоящая серия Intel Core Ultra 200V дебютирует к концу этого года. Предыдущие утечки показали, что серия будет включать три линейки процессоров: Core Ultra 5, Core Ultra 7 и Core Ultra 9. Процессоры Lunar Lake ориентированы на эффективные и маломощные мобильные устройства. Чип Core Ultra 288V, появившийся в базе данных Geekbench, входит в эту серию и считается лучшим процессором в семействе Core Ultra 9.

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Недавно опубликованный результат Geekbench показывает, что Intel Core Ultra 9 288V набрал 2790 баллов в одноядерном режиме и 11048 в многоядерном. Хотя на первый взгляд эти цифры могут показаться не впечатляющими, нужно помнить, что максимальная турбо-мощность процессора Core Ultra 9 288V составляет всего лишь 30 Вт. Вывод об энергопотреблении процессора основывается на ранее просочившейся информации, поэтому на самом деле эти данные не являются официальными, пока Intel не подтвердит это официальным анонсом.

Сравнивая результаты Core Ultra 9 288V с доступным в настоящее время высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9 185H, можно видеть значительный прирост одноядерной производительности. Одноядерный результат, близкий к 3000 баллам, весьма впечатляет. Если утечка базовой и турбо-мощности подтвердится, то Intel собирается представить процессор, который будет одновременно как мощным, так и весьма энергоэффективным.