Новинка будет работать на чипсете HiSilicon Kirin и поддерживать сети 5G

Huawei планирует представить новый складной смартфон-раскладушку, но в отличие от предыдущих моделей, которые входили в серии P и Pocket, он будет выпущен в рамках линейки продуктов Nova. Хотя до запуска еще около недели, предполагаемые характеристики телефона, который называется Nova Flip, стали известны.

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Технические характеристики Nova Flip были опубликованы Райханом Ханом. Складной телефон будет иметь 6,9-дюймовую OLED-панель LTPO с частотой 120 Гц в качестве основного дисплея. Он также получит 2,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц, который является не только самым большим дисплеем на раскладушках Huawei, но и квадратным, в отличие от круглого дисплея Huawei P50 Pocket и Huawei Pocket 2.

Nova Flip будет работать на собственном чипсете HiSilicon Kirin с поддержкой сетей 5G от Huawei и работать в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. К сожалению, варианты оперативной памяти и хранилища на данный момент неизвестны. Телефон будет оснащен основной задней камерой на 50 МП и сверхширокоугольной камерой на 8 МП, а камера разрешением 32 МП расположена внутри выреза в основном дисплее.

За автономность устройства Nova Flip отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч. Хотя она значительно меньше аккумулятора емкостью 4520 мАч в Huawei Pocket 2, выпущенном ранее в этом году, но также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. К сожалению, ему не хватает поддержки беспроводной зарядки, как у Samsung Galaxy Z Flip 6, но смартфон заряжается быстрее, чем Galaxy Z Flip 6 с мощностью всего 25 Вт.

Huawei Nova Flip будет поставляться с HarmonyOS 4.2 с функциями искусственного интеллекта. Он также будет иметь стереодинамики, два микрофона, сканер отпечатков пальцев и поддержку разблокировки по лицу. Новинка уже была показана, но только в зеленом цвете. Теперь Huawei опубликовала новые фотографии, подтверждающие, что Nova Flip также будет доступен в белом, черном и розовом цветах, когда выйдет на следующей неделе.