Новинка имеет панорамные окна слева и на передней панели, выпускается в черном и белом цветах, а также оснащена множеством точек для установки вентиляторов, что способствует отличной организации охлаждение компонентов системы

Компания Gigabyte представила новый корпус для ПК формата Mid-Tower для энтузиастов C500 PANORAMIC STEALTH. В этом корпусе приоритет отдается как стилю, так и функциональности. Новинка имеет современный прямоугольный дизайн и панорамный вид на внутренние компоненты.

C500 PANORAMIC STEALTH доступен в двух цветовых вариантах: классическом черном и белом варианте, обозначенном суффиксом ICE. Большие панели из закаленного стекла толщиной 4 мм на передней и боковой панелях корпуса позволяют продемонстрировать окружающим выбранные пользователем компоненты ПК во всей их красе. Gigabyte дополняет элегантный дизайн перфорированными секциями сверху, снизу и правой передней панели. Перфорация улучшает внешний вид корпуса, воздушный поток и эффективность охлаждения внутри корпуса.

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Что касается совместимости, то C500 PANORAMIC STEALTH поддерживает стандартные материнские платы ATX с разъемами на задней панели. В нем можно разместить процессорные кулеры высотой до 176 мм и блоки питания длиной до 200 мм. Традиционная установка видеокарт поддерживается для карт длиной до 410 мм. Для тех, кто предпочитает вертикальную ориентацию, то в корпусе можно разместить видеокарты толщиной до 5 слотов.

Вариантов хранения в C500 PANORAMIC STEALTH множество. Пользователи могут установить один 3,5-дюймовый жесткий диск под передней панелью и еще один 2,5-дюймовый диск перед отсеком блока питания. За материнской платой можете установить либо два 2,5-дюймовых диска, либо один 3,5-дюймовый диск, что обеспечивает гибкость в соответствии с потребностями в хранении данных.

Охлаждение является еще одной особенностью C500 PANORAMIC STEALTH. В корпусе предусмотрено семь мест крепления вентиляторов, оптимально расположенных для идеального воздушного потока. Верхняя часть позволяет установить три 120-мм или два 140-мм вентилятора и совместима с 360-мм радиаторами. Правая панель повторяет эту конфигурацию и также поддерживает три 120-мм вентилятора и 360-мм радиатор. Наконец, на задней панели есть место для одного 120-мм или 140-мм вентилятора, совместимого со 140-мм радиаторами. Компания Gigabyte предварительно установила четыре 120-мм вентилятора ARGB — три спереди и один на правой панели, обеспечивающие как охлаждение, так и подсветку.

Для удобства доступа передняя панель ввода-вывода удобно расположена в верхней правой части корпуса. Она оснащена двумя портами USB 3.0 Type-A, одним портом USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с Type-C и комбинированным 3,5 мм разъемом для наушников и микрофона.

Gigabyte C500 PANORAMIC STEALTH станет отличным выбором для сборщиков ПК, которым нужен стильный и хорошо вентилируемый корпус формата Mid-Tower. Благодаря панорамному виду, предустановленным вентиляторам ARGB и множеству вариантов системы хранения и охлаждения, он подойдет как пользователям, которые отдают предпочтение эстетике, так и предпочитающим высокую функциональность корпуса компьютера.