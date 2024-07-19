Неисправное обновление ПО от CrowdStrike поразило банки и авиакомпании по всему миру

Неисправное обновление программного обеспечения для корпоративных компьютеров, произведенное фирмой по кибербезопасности CrowdStrike, отключило миллионы компьютеров, большинство из которых находятся в коммерческой или корпоративной среде или являются развертываниями Azure. CrowdStrike предоставляет периодические обновления программного обеспечения и безопасности для коммерческих ПК, корпоративных ПК и облачных сервисов с высокой степенью автоматизации.

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Сообщается, что последнее обновление нарушает загрузчик Windows, вызывая синие экраны смерти (BSOD). Предприятия склонны защищать загрузчики своих клиентских компьютеров и отключать стандартные инструменты восстановления Windows от Microsoft, это означает, что предприятия по всему миру остаются с большим количеством компьютеров, каждый из которых придется восстанавливать вручную. Так называемый Windows CrowdStrike BSOD ударил по критически важным предприятиям по всему миру, таким как банки, авиакомпании, сети супермаркетов и телевещательные компании.

Что интересно, так это практическое отсутствие каких-либо сбоев в России, так как у нас в стране уже давно ведется работа по замене импортного ПО на отечественное, особенно на критически важных объектах.