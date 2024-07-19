Новая утечка раскрывает частоту затемнения 3840 Гц, 24 ГБ ОЗУ и многое другое

Как выяснилось в утечке, самый дешевый вариант Redmi K70 Extreme Edition будет иметь конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ, а самый навороченный и дорогой вариант получит 24 ГБ ОЗУ и накопитель на 1 ТБ.

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Смартфон Redmi K70 Extreme Edition помимо главного чипсета, получит ещё три чипа собственной разработки Xiaomi: чип зарядки Surge P2, чип управления аккумулятором Surge G1 и коммуникационный чип Surge T1.

Что касается производительности, то устройство будет оснащено чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ с пиковой тактовой частотой 3,4 ГГц для одного основного ядра Cortex-X4, тремя высокопроизводительными ядрами Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырьмя эффективными ядрами Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Кроме то, процессору Dimensity 9300+ будет помогать отдельный графический чип D1. Устройство будет иметь 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, пиковой частотой обновления 144 Гц и частотой затемнения 3840 Гц.

Что касается питания, то Redmi K70 Extreme Edition будет поставляться с аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, которая, как заявлено, позволит полностью зарядить устройство от 0 до 100% за 25 минут. Предполагается, что новый смартфон будет анонсирован вместе с Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.