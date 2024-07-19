Модель Gigabyte R283-ZK0 не предназначена для домашних ПК, а является серверной материнской платой для процессоров AMD EPYC 9004

Выставка Computex 2024 отгремела больше месяца назад, но с таким масштабом мероприятия неизбежно, что какое-то интересное оборудование ускользнет от пристальных взглядов энтузиастов компьютерной техники. В качестве примера можно привести Gigabyte R283-ZK0, серверную плату с невероятными 48 слотами DDR5 RDIMM в стандартном форм-факторе 2U.

Двухпроцессорная плата предназначена для чипов AMD Epyc с сокетом SP5 и содержит 24 слота RDIMM на каждый процессор в уникальном расположении: 6-2-4 на одной стороне от каждого разъема ЦП и 4-2-2-4 на противоположной стороне. Всего плата поддерживает до 24 ТБ памяти (512 ГБ х 48).

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Как подчеркивает Serve the Home, разъемы ЦП не могут располагаться рядом друг с другом из-за ограниченного пространства. Вместо этого они расположены по диагонали относительно материнской платы. Это может выглядеть немного нетрадиционно, но это вполне работоспособная конфигурация.

Gigabyte R283-ZK0 поддерживает два процессора AMD Epyc серии 9004, каждый из которых может иметь до 128 ядер и 256 потоков, и готов к использованию некоторых чипов Epyc следующего поколения. Пользователь также получает два порта LAN 1 Гбит/с, восемь 2,5-дюймовых отсеков NVMe Gen5 с возможностью горячей замены, четыре 2,5-дюймовых отсека SATA/SAS-4 сзади, два слота M.2 с интерфейсами PCIe Gen3 x4 и x2, четыре FHHL. Слоты PCIe Gen5 x16 и два слота OCP 3.0 Gen5 x16. Устройство поддерживает до двух блоков питания стандарта 80 Plus Titanium мощностью 2700 Вт в качестве резерва.

На момент написания этой новости Gigabyte не поделилась никакой информацией о плате на своем веб-сайте, но можно сказать наверняка, что это будет совсем не дешевое решение., например, один только процессор AMD Epyc серии 9004 со 128 ядрами стоит почти 10000 долларов. Samsung продемонстрировала модули памяти 512 ГБ DDR5 для серверов еще в 2021 году, но их цены и доступность по-прежнему оставляют желать лучшего. Покопавшись в сети, можно найти комплект из двух модулей Dell RDIMM DDR5 емкостью 256 ГБ за 6335 долларов. Не трудно посчитать, что полное заполнение всех слотов новой платы Gigabyte обойдется не в одну сотню тысяч долларов.