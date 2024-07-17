В серию входят модели мощностью от 750 до 1000 Вт, имеющих модульную конструкцию и разъем 12V-2x6

Сегодня компания Phanteks представила линейку блоков питания AMP GH, соответствующих стандартам ATX 3.1 и PCIe Gen 5.1. Эти блоки питания оснащены новейшими разъемами питания 12V-2x6 и подходят для видеокарт текущего и следующего поколения. Существует три варианта в зависимости от мощности и их подварианты разного цвета. Серия AMP GH выпускается с мощностью 1000 Вт, 850 Вт и 750 Вт. Каждый блок представлен в черном и белом цветах. Модели мощностью 1000 Вт соответствуют уровню эффективности 80 Plus Platinum, а модели мощностью 850 Вт и 750 Вт — уровню 80 Plus Gold. Все модели поставляются с полностью модульной кабельной разводкой, и все они, включая модель мощностью 750 Вт, оснащены разъемами 12V-2x6, способными передавать мощность 600 Вт.

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Блоки питания Phanteks AMP GH имеют одну линию +12 В, активную коррекцию коэффициента мощности, переключение постоянного тока и наиболее распространенные типы электрической защиты. Для охлаждения блока питания используется один 120-мм вентилятор с гидравлическим подшипником. Этот вентилятор имеет поддержку режима 0 об/мин, который позволяет блоку питания отключать вентилятор при снижении определенного порога нагрузки, если позволяет температура. Длина корпуса блока питания составляет всего 14 см, что должно пригодиться в современных корпусах формата Mid-Tower. Модель мощностью 1000 Вт, доступная сейчас на сайте Overclockers UK по цене от 129 до 139 фунтов стерлингов. Модель мощностью 850 Вт стоит от 104 до 114 фунтов стерлингов, а модель мощностью 750 Вт оценивается в сумму от 85 до 95 фунтов стерлингов.