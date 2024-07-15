Компания AMD раскрыла производительность графики RDNA 3.5 в преддверии выхода нового поколения процессоров

Подтверждено, что грядущие процессоры AMD серии Ryzen AI 300 значительно повышают производительность графического процессора. AMD сообщила, что новый iGPU на архитектуре RDNA 3.5 внутри APU Strix Point может обеспечить улучшение от 19% до 32% по сравнению с графикой RDNA 3 в составе чипов Hawk Point.

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В тесте 3DMark TimeSpy по данным AMD, архитектура RDNA 3.5 может обеспечить производительность на 32% выше, чем серия Radeon 700M при мощности 15 Вт. В 3DMark Night Raid новая встроенная графическая архитектура серии Radeon 800M может обеспечить прирост производительности на 19 % по сравнению с iGPU Hawk Point при том же TDP.

Что касается игровых тестов, то AMD заявляет, что прирост производительности составит от 27% до 65%, что является довольно большим скачком. По сравнению с Intel Core Ultra 9 185H AMD показывает, что Ryzen AI 9 HX 370 может обеспечить производительность в играх в 1,27–1,65 раза выше. Компания также сравнила производительность своего нового флагманского APU с чипом Snapdragon X Elite X1E-84-100 на архитектуре ARM, но чип Qualcomm не смог выполнить три из семи тестов из-за проблем с совместимостью.

Кроме того, AMD выделяет некоторые улучшения, которые приносит архитектура RDNA 3.5. Среди них отмечено двукратное увеличение частоты дискретизации текстур, улучшенное управление памятью и двукратное увеличение скорости интерполяции. Более того, AMD Ryzen AI 9 HX 370 оказывается в 1,2–3,8 раза лучше, чем Intel Core Ultra 9 185H, при создании контента.







