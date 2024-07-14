Купить в магазине по такой вкусной цене можно модель ASRock Radeon RX 7900 XT Phantom Gaming

Компании ASRock, Sapphire и XFX снизили цены на свои видеокарты серии Radeon RX 7900 XT. Модель ASRock Phantom Gaming теперь стоит 649 долларов, что является самой низкой ценой на сегодняшний день. Другие модели от Sapphire, ASRock и XFX также продаются со скидкой до 660–670 долларов, что также делает их хорошими вариантами для покупки.

Модель AMD RX 7900 XT оснащен урезанным графическим процессором Navi 31 XT с 5376 потоковыми процессорами, 20 ГБ памяти GDDR6 и энергопотреблением около 315 Вт при полной нагрузке. NVIDIA в настоящее время не предлагает модель с 16 ГБ памяти по такой цене и уровню производительности, её RTX 4060 Ti не соответствует подобному уровню производительности.

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Radeon RX 7900 XT теперь также является значительно лучшим вариантом по сравнению с картой RTX 4070 Ti SUPER, стоимость которой начинается от 769 долларов. Обе карты обеспечивают одинаковую производительность во многих играх, хотя графический процессор RTX имеет преимущество в играх с трассировкой лучей. Обе карты также имеют одинаковый объем памяти.

Предложение Newegg по цене $649,99 означает, что эта модель впервые будет продаваться со скидкой по такой цене. В данном случае не используются промокоды, и сделка будет доступна в течение следующих 20 часов. Стоит отметить, что в настоящее время в комплекте с картами серии Radeon 7000 не предлагаются игры, в то время как у NVIDIA стартовала акция объединяющая модели RTX 4070 и игру Black Myth Wukong.