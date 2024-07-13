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Intel начала отбор квалификационных образцов процессоров Core Ultra 200K
Это свидетельствует о еще более вероятном выходе новых процессоров в октябре

 Прежде чем покинуть завод, процессоры Intel проходят несколько этапов, необходимых для тестирования, анализа и тонкой настройки чипа. Часто утечки о чипах основаны на ранних версиях микросхем, таких как ES1 или ES2 (инженерные образцы), которые могут не отражать производительность серийного процессора. Эти версии часто имеют разную тактовую частоту и различные включенные или отключенные функции. Энтузиасты обычно сосредотачивают внимание на версиях QS (квалификационного образца), которые очень похожи по характеристикам на розничные продукты.

 Предстоящее поколение процессоров для настольных ПК на базе платформы LGA-1851, известное как Core Ultra 200, в настоящее время находится на стадии ES2, а партнеры ожидают появления моделей QS. Первоначально запланированный выпуск на 30 сентября – 6 октября, появление образцов QS перенесено на период с 9 августа по 8 сентября. Это убедительно подтверждает заявления о том, что Core Ultra 200K должны появиться в октябре. Изменение даты также подтверждено несколькими источниками, включая Benchlife и Jaykihn.

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 Джейкин также поделился скриншотом, на котором, по-видимому, показан обновленный план действий с датой выпуска QS:

 Сообщается, что об этом обновлении было объявлено вчера, а это означает, что какой бы слух ни утверждал о возможном запуске в декабре, возможно, он вообще не соответствует действительности или относится только к определенным моделям. Стоит отметить, что серия Core Ultra 200 будет иметь две конструкции кристаллов (8+16) и (6+8), причем последняя, как ожидается, будет выпущена вместе с серией Core Ultra без K в следующем году.

#intel #процессоры #процессоры intel #core ultra 200 #lga-1851
Источник: videocardz.com
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