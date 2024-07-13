Новый Nubia Z60 Ultra получит разогнанный чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version

Nubia готовится обновить свой флагманский смартфон Z60 Ultra как в Китае, так и на мировом рынке. Бренд объявил, что заменит чип Snapdragon 8 Gen 3 на процессор Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Для тех, кто не знает, то Leading Version представляет собой не что иное, как разогнанный оригинальный чип Snapdragon 8 Gen 3.

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Презентация в Китае и во всем мире запланирована на 23 июля 2024 года. Хотя бренд официально не объявил название новой версии, ходят слухи, что она может называться Nubia Z60s Ultra.

Ожидается, что кроме нового процессора в устройстве не будет никаких других серьезных изменений. Имея это в виду, мы можем ожидать, что устройство будет оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1500 нит и частотой обновления 120 Гц. Устройство может получить версию с оперативной памятью LPDDR5x объемом до 24 ГБ и системой хранения UFS 4.0 емкостью 1 ТБ.

Скорее всего, смартфон будет иметь батарею емкостью 6000 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и степенью защиты от пыли и воды IP68. Что касается оптики, то устройство, вероятно, будет оснащено основным датчиком разрешением 50 МП, сверхширокоугольным датчиком на 50 МП и перископическим телеобъективом разрешением 64 МП с 3,2-кратным увеличением, причем все три из них оснащены оптической стабилизацией изображения. Спереди, скорее всего, будет 12-мегапиксельная фронтальная камера, спрятанная под дисплеем.