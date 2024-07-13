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Honor выпустила Wi-Fi 7 Router 5 стоимостью 50 долларов
Honor Router 5 имеет стильный дизайн, охват сигнала на 360° и функции искусственного интеллекта

 Вчерашний запуск продуктов Honor касался не только складных телефонов и ноутбуков. Компания также представила Honor Router 5, доступный маршрутизатор новейшего стандарта Wi-Fi 7.

 Router 5 соответствует современной тенденции технологий, органично сочетающихся с домашней эстетикой. Его прямоугольная форма имеет мягкие закругленные края и отверстие по центру, что придает ему характерную легкую структуру. Устройство имеет преимущественно белый цвет с тонким оранжевым логотипом Wi-Fi 7 на одной стороне. Но дизайн — не единственное, на что можно обратить внимание. Главное в новинке - это её внутренний мир.

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 Honor Router 5 оснащен пятью встроенными высокопроизводительными чипами FEM, которые обеспечивают широкое покрытие Wi-Fi. Компания утверждает, что маршрутизатор может покрыть сигналом на 360 градусов площадь в 120 квадратных метров, устраняя мертвые зоны. Для этого в нем есть пять антенн. А благодаря поддержке технологии 4K QAM и двухдиапазонной агрегации MLO он может обеспечивать скорость до 3600 Мбит/с.

 С точки зрения производительности Router 5 оснащен функцией Link Turbo и поддерживает ускорение сети с помощью ИИ. Это позволяет маршрутизатору интеллектуально адаптироваться к различным сценариям и сетевым средам, включая более 200 игр, 3 платформы онлайн-конференций и 8 платформ онлайн-курсов.

 Маршрутизатор также имеет двухдиапазонную оптимизацию ИИ, которая обеспечивает плавное переключение между диапазонами Wi-Fi и интеллектуальную оптимизацию частот для более стабильного соединения.

 Для дополнительного удобства пользователь получает поддержку приложения Honor Smart Space, позволяющее создавать план дома. Затем приложение обнаруживает сигналы в разных местах и визуально отображает уровень сигнала Wi-Fi в разных местах. Кроме того, Router 5 поддерживает сеть Honor Mesh и сканирование QR-кода для легкой настройки и подключения.

 Компания выпустила Router 5 в двух версиях: гигабитной и 2,5G. Гигабитная версия стоит 299 юаней (около 42 долларов США), а в рамках ограниченного по времени предложения цена снижена до 269 юаней (около 37 долларов США). Цена версии 2.5G составляет 369 юаней (примерно 50 долларов США), а ограниченная по времени цена составляет 349 юаней (около 48 долларов США). Приобрести новинку можно на JD.com и в официальном магазине Honor в Китае.

#honor #wi-fi #маршрутизатор #wi-fi 7 #маршрутизаторы #роутеры
Источник: gizmochina.com
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