Оба процессора были протестированы в Geekbench с разницей всего в несколько баллов

Ryzen AI 9 HX 370 на базе архитектуры Zen 5 произвел настоящий фурор, показав великолепную производительность в своем классе. Его настольные аналоги, Ryzen 5 9600X начального уровня и Ryzen 7 9700X, были не такими впечатляющими, но этого и следовало ожидать от моделей среднего класса. Теперь очередь дошла до флагманских Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X, которые появились на Geekbench, чтобы дать приблизительное представление о полноценной мощности архитектуры Zen 5.

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Ryzen 9 9950X набирает 3359 и 20550 баллов в тесте Geekbench 6.3. Оценка в многоядерном режиме более или менее идентична показателю Ryzen 9 7950X последнего поколения со средним значением 19813 баллов, тогда как производительность в одноядерном режиме примерно на 12% выше среднего значения текущего флагмана компании. В тестовой системе использовалось 32 ГБ оперативной памяти DDR5 6000, поэтому память здесь не является узким местом, хотя можно было бы получить лучшие результаты с комплектом DDR5-6400, поскольку Geekbench очень зависит от скорости памяти.

Ryzen 9 9900X набрал примерно одинаковый результат: одноядерные и многоядерные оценки составили 3356 и 20100 баллов соответственно на идентичном тестовом стенде. Это говорит нам о том, что у Ryzen 9 9950X есть возможности для улучшения с последующими обновлениями BIOS. В целом, повышение одноядерной производительности на 12% соответствует заявленному AMD приросту IPC на 15%.

Как всегда, лучше подождать появления независимых результатов тестов в реальных приложениях, поскольку Geekbench не является идеальным тестом для оценки производительности процессора. На данный момент предполагается, что новое поколение настольных процессоров линейки Ryzen 9000 дебютирует 31 июля.