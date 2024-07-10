Новая версия ПО должна решить ряд проблем текущей версии системы и принести новый функционал на устройства Xiaomi

На просочившемся в сеть скриншоте показан смартфон Xiaomi 14 с версией программного обеспечения HyperOS 2.0.240703. Xiaomi выпустила устройство с HyperOS в прошлом году. Сообщается, что Xiaomi 14 тестируется с операционной системой HyperOS 2. Это указывает на то, что новая версия системы может быть выпущена в ближайшее время.

Ожидается, что HyperOS 2 станет еще одним успешным пользовательским скином от Xiaomi поверх Android. Первая HyperOS уже привлекла внимание многих пользователей Android с момента своего выпуска.

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По данным отраслевых источников, HyperOS 2.0 будет значительно улучшена по сравнению с HyperOS 1.0. Обновление решит некоторые серьезные проблемы предыдущей версии и предложит ряд интересных новых функций.

Текущий флагман Xiaomi скорее всего, первым получит обновление HyperOS 2. Согласно сообщению, внутреннее тестирование HyperOS 2 начнется в августе.

Предстоящая серия Xiaomi 15, запуск которой ожидается примерно в конце октября, будет поставляться с HyperOS 2 из коробки. Говоря о глобальной версии HyperOS 2, ожидается, что она дебютирует в конце декабря или начале следующего года. Наряду с устройствами серии Xiaomi 14, серия Redmi K80 и серия Poco F6 одними из первых получат обновление.

К сожалению, компания не раскрыла каких-либо конкретных улучшений, над которыми она работает. Тем не менее можно с уверенностью сказать, что обновление будет направлено на улучшение функций системы, чтобы сделать ее более плавной и улучшить общий пользовательский опыт. Ожидается, что обновление внесет дальнейшие улучшения в системную анимацию и включит некоторые функции искусственного интеллекта.

HyperOS от Xiaomi имеет значительно меньший размер и занимает значительно меньше места на пользовательских устройствах. Сейчас HyperOS занимает всего 9,14 ГБ по сравнению с 12,53 ГБ в недавней версии MIUI. HyperOS также предлагает относительно простой пользовательский интерфейс.